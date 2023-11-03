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Posted 3 ноября, 09:40

Published 3 ноября, 09:40

Modified 3 ноября, 09:42

Updated 3 ноября, 09:42

В Кунгуре 4 ноября установят подарок городу, созданный местным кузнецом

Завтра в Кунгуре установят памятник из гвоздей от автора нашумевшего «Лыжника»

3 ноября 2023, 09:40
Фото: Наталья Павлова

В Кунгуре 4 ноября установят подарок городу, созданный местным кузнецом

Ранее у лыжной базы «Снежинка» был установлен арт-объект, вызвавший бурю эмоций у местных жителей.
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Кунгур

Завтра, 4 ноября, в Кунгуре состоится открытие нового арт-объекта «Юбиляр», созданного командой автора нашумевшего памятника лыжнику Антона Кирякова. Мероприятие состоится у Премьер-зала по ул. Карла Маркса, 41. Время его проведения не уточняется.

Создателями скульптуры выступили сотрудники творческой мастерской «У Михалыча» Андрей Акинфиев, Ильгиз Хафизов, Александр Липенских и Олег Пищальников. Арт-объект представляет собой рог изобилия с колосьями — центральный элемент эмблемы герба города. Ранее стало известно, что он создан из 100 тыс. гвоздей.

Ранее Антон Киряков установил перед зданием лыжной базы «Снежинка» арт-объект «Лыжник». Скульптура вызвала бурю эмоций у местных жителей — некоторые сравнили ее с памятником Аленке в Нововоронеже.

Автор нашумевшей фигуры лыжника в Кунгуре создает арт-объект из 100 тысяч гвоздей
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#Общество#Пермь#Памятник#Кунгур#Искусство
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