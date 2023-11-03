Завтра в Кунгуре установят памятник из гвоздей от автора нашумевшего «Лыжника»

Posted 3 ноября, 09:40
Published 3 ноября, 09:40
Modified 3 ноября, 09:42
Updated 3 ноября, 09:42
Завтра, 4 ноября, в Кунгуре состоится открытие нового арт-объекта «Юбиляр», созданного командой автора нашумевшего памятника лыжнику Антона Кирякова. Мероприятие состоится у Премьер-зала по ул. Карла Маркса, 41. Время его проведения не уточняется.
Создателями скульптуры выступили сотрудники творческой мастерской «У Михалыча» Андрей Акинфиев, Ильгиз Хафизов, Александр Липенских и Олег Пищальников. Арт-объект представляет собой рог изобилия с колосьями — центральный элемент эмблемы герба города. Ранее стало известно, что он создан из 100 тыс. гвоздей.
Ранее Антон Киряков установил перед зданием лыжной базы «Снежинка» арт-объект «Лыжник». Скульптура вызвала бурю эмоций у местных жителей — некоторые сравнили ее с памятником Аленке в Нововоронеже.