Завтра в Кунгуре установят памятник из гвоздей от автора нашумевшего «Лыжника»

Завтра, 4 ноября, в Кунгуре состоится открытие нового арт-объекта «Юбиляр», созданного командой автора нашумевшего памятника лыжнику Антона Кирякова. Мероприятие состоится у Премьер-зала по ул. Карла Маркса, 41. Время его проведения не уточняется.