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Posted 4 ноября, 07:12

Published 4 ноября, 07:12

Modified 4 ноября, 07:14

Updated 4 ноября, 07:14

Депутаты одобрили сохранение пособия при досрочном выходе из декрета

Депутаты одобрили сохранение пособия при досрочном выходе из декрета

4 ноября 2023, 07:12
Фото: Midjourney
Новая норма может вступить в силу с начала следующего года.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроекты о сохранении права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, если женщина выйдет на работу из декретного отпуска до момента, когда ребенку исполнится полтора года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что досрочный выход из декрета часто связан с нехваткой средств для существования. Сейчас женщина в таком случае автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком.

Средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в следующем году составит 17,8 тыс. рублей. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2024 года.

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#Касается каждого#Пермь#Пособия
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