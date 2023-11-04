Эксперт раскрыл, могут ли украинские ракеты долететь до Перми

Posted 4 ноября, 09:25
Published 4 ноября, 09:25
Modified 4 ноября, 09:27
Updated 4 ноября, 09:27
В связи со специальной военной операцией территория России подвергается практически каждодневным нападениям с помощью беспилотников. При этом используются и ракеты, но это происходит крайне редко и в приграничных регионах. В частности, в сентябре 2023 года был обстрелян штаб Черноморского флота.
Но могут ли ракеты долететь до Перми? По словам Дмитрия Раевского, у Украины нет ракет, которые бы смогли долететь до краевой столицы.
Например, англо-французская крылатая ракета Storm Shadow летит на дистанцию примерно 560 км, а от Украины до Перми несколько тысяч км, поэтому угрозы нет, пояснил Properm.ru сооснователь конструкторского бюро «Валькирия», которое занимается сборкой беспилотников.