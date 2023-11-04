Эксперт раскрыл, могут ли украинские ракеты долететь до Перми

В связи со специальной военной операцией территория России подвергается практически каждодневным нападениям с помощью беспилотников. При этом используются и ракеты, но это происходит крайне редко и в приграничных регионах. В частности, в сентябре 2023 года был обстрелян штаб Черноморского флота.