Главные предприятия и инвестпроекты Сахалинской области покажут на ВДНХ

«Основная цель экспозиции — это привлечение молодежи, чтобы они задумывались о возможностях своего карьерного развития, жизни на Дальнем Востоке и, в частности, в Сахалинской области. Мы расскажем о наших крупнейших предприятиях. Это рыбодобыча, нефтегазовый сектор, транспорт. Конечно, прежде чем строить карьеру, можно начать знакомство с обычного путешествия, поэтому расскажем и о туристических достопримечательностях островного региона и предложим конкретные маршруты», — отметил министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.