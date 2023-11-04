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Posted 4 ноября, 06:14

Published 4 ноября, 06:14

Modified 4 ноября, 06:16

Updated 4 ноября, 06:16

Как россияне относятся к массовым погромам в аэропорту Махачкалы? Опрос ВЦИОМ

Как россияне относятся к массовым погромам в аэропорту Махачкалы? Опрос ВЦИОМ

4 ноября 2023, 06:14
Фото: соцсети
Большинство опрошенных раскритиковали действия протестующих.

ВЦИОМ провел опрос, связанный с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы. 31 октября 1,5 тыс. человек захватили воздушную гавань — они искали евреев, которые могли прилететь в Дагестан. Опрос показывает, что об этих событиях слышали 77% россиян.

Большинство участников опроса отнеслись негативно к действиям участников беспорядков — 60%, безразлична эта ситуация — 18%, с пониманием к митингующим отнеслись 11%.

При этом большинство россиян уверены, что беспорядки были организованными — 76%. 26% считают, что их организовали некие западные спецслужбы, 13% — украинские спецслужбы, 11% — лидеры недовольных мусульман Дагестана.

Как называли участники опроса протестующих:

  • 27% — преступники, нарушившие работу аэропорта;
  • 26% — пособники врагов из-за дестабилизации ситуации в стране;
  • 16% — националисты, пропагандирующие антисемитизм;
  • 7% — идейные борцы за интересы Палестины;
  • 22% — затруднились ответить.

При этом каждый второй опрошенный считает, что участников захвата аэропорта нужно жестко наказать — 48%. Еще 31% считает, что к жестким мерам прибегать не стоит, 20% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос.

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