Как россияне относятся к массовым погромам в аэропорту Махачкалы? Опрос ВЦИОМ

Posted 4 ноября, 06:14
Published 4 ноября, 06:14
Modified 4 ноября, 06:16
Updated 4 ноября, 06:16
ВЦИОМ провел опрос, связанный с массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы. 31 октября 1,5 тыс. человек захватили воздушную гавань — они искали евреев, которые могли прилететь в Дагестан. Опрос показывает, что об этих событиях слышали 77% россиян.
Большинство участников опроса отнеслись негативно к действиям участников беспорядков — 60%, безразлична эта ситуация — 18%, с пониманием к митингующим отнеслись 11%.
При этом большинство россиян уверены, что беспорядки были организованными — 76%. 26% считают, что их организовали некие западные спецслужбы, 13% — украинские спецслужбы, 11% — лидеры недовольных мусульман Дагестана.
Как называли участники опроса протестующих:
При этом каждый второй опрошенный считает, что участников захвата аэропорта нужно жестко наказать — 48%. Еще 31% считает, что к жестким мерам прибегать не стоит, 20% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос.