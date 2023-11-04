МЧС предупреждает пермяков о гололедице на дорогах

Posted 4 ноября, 10:48
Published 4 ноября, 10:48
Modified 4 ноября, 10:50
Updated 4 ноября, 10:50
На дорогах в Пермском крае 5 ноября ожидается гололедица, об этом сообщает краевое МЧС со ссылкой на данные синоптиков. Из-за ухудшение погоды возможны заторы и увеличение количества аварий на дорогах.
В МЧС призывают водителей соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров на дорогах и соблюдать дистанцию. При возникновении чрезвычайных ситуаций о них стоит сообщать по телефону вызова служб экстренного реагирования - 101 и 112.
Ранее синоптики отмечали, что в выходные в Прикамье будет холодно, но сильные морозы вернутся лишь на непродолжительное время. Уже в воскресенье в краевой столице днем потеплеет до -1..+1°.