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Posted 4 ноября, 10:48

Published 4 ноября, 10:48

Modified 4 ноября, 10:50

Updated 4 ноября, 10:50

МЧС предупреждает пермяков о гололедице на дорогах

МЧС предупреждает пермяков о гололедице на дорогах

4 ноября 2023, 10:48
Фото: properm.ru
Трассы станут опаснее уже завтра.

На дорогах в Пермском крае 5 ноября ожидается гололедица, об этом сообщает краевое МЧС со ссылкой на данные синоптиков. Из-за ухудшение погоды возможны заторы и увеличение количества аварий на дорогах.

В МЧС призывают водителей соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров на дорогах и соблюдать дистанцию. При возникновении чрезвычайных ситуаций о них стоит сообщать по телефону вызова служб экстренного реагирования - 101 и 112.

Ранее синоптики отмечали, что в выходные в Прикамье будет холодно, но сильные морозы вернутся лишь на непродолжительное время. Уже в воскресенье в краевой столице днем потеплеет до -1..+1°.

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#Пермь#Погода
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