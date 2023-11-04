properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 06:57

Published 4 ноября, 06:57

Modified 4 ноября, 06:59

Updated 4 ноября, 06:59

Минобороны: два региона вновь атаковали беспилотники

Минобороны: два региона вновь атаковали беспилотники

4 ноября 2023, 06:57
Фото: 1MI
В министерстве не сообщают ни о каких разрушениях или пострадавших.

Ночь 4 ноября была очередная атака с помощью беспилотников по объектам на территории России. В Минобороны отмечают, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей, сообщает newizv.ru.

Беспилотники отправляют на территорию РФ в связи со специальной военной операцией. Их сбивают в приграничных территориях, а также в Москве. Однако риска прилета беспилотников в Пермь нет, считают эксперты.

Читайте также:
Долетят ли украинские беспилотники до Перми? Отвечает экспертМинобороны рассказало о террористической атаке с помощью беспилотника над БелгородомКрым вновь атакуют беспилотниками и ракетами. Что говорят власти
#Общество#Военная операция на Украине#Дроны#Беспилотники
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25