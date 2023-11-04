Минобороны: два региона вновь атаковали беспилотники

Posted 4 ноября, 06:57
Published 4 ноября, 06:57
Modified 4 ноября, 06:59
Updated 4 ноября, 06:59
Ночь 4 ноября была очередная атака с помощью беспилотников по объектам на территории России. В Минобороны отмечают, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей, сообщает newizv.ru.
Беспилотники отправляют на территорию РФ в связи со специальной военной операцией. Их сбивают в приграничных территориях, а также в Москве. Однако риска прилета беспилотников в Пермь нет, считают эксперты.