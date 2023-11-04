На Сахалине открыли 2-й сезон проекта «Театр — Школа. Школа — Театр»

Posted 4 ноября, 09:18
Published 4 ноября, 09:18
Modified 4 ноября, 09:20
Updated 4 ноября, 09:20
Торжественное открытие состоялось в Сахалинском театре кукол. Первыми на сцену вышли воспитанники театрального отделения Детской школы искусств № 2 Южно-Сахалинска. Они представили творческие номера, в том числе миниатюры спектаклей. Участие во втором сезоне принимают 114 школьных театральных студий и 2 375 артистов из всех районов Сахалинской области.
«Театральная деятельность в школах крайне важна для развития творческих способностей у детей. Участие в спектаклях способствует раскрепощению и высвобождению внутренних талантов, о которых ребята даже не подозревали. Радует и то, что педагоги проявляют заинтересованность к развитию студий актерского мастерства, проходят профессиональную подготовку, повышают свои знания в этом направлении», — подчеркнула министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
Проект «Театр — Школа. Школа — Театр» запустили в островном регионе в 2022 году. Его ключевая цель — создать платформу для творческого, интеллектуального, духовно-нравственного и культурного развития детей. В рамках инициативы юные сахалинцы посещают мастер-классы по актерскому мастерству, учатся сценической речи, а педагоги получают знания по организации работы творческих студий. Кроме того, создана межведомственная рабочая группа по открытию и развитию школьных театров в Сахалинской области: в нее вошли сотрудники министерств образования и культуры, специалисты подведомственных учреждений культуры и образования региона совместно с Сахалинским отделением союза театральных деятелей Российской Федерации. С начала реализации проекта в Сахалинской области число театральных студий возросло с 59 до 114. Увеличилось и количество обучающихся в школьных театрах: в 2022 году — 1 647 человек, на 1 октября 2023 года — 2 375 человек.
«Прививаем вкус к хорошему русскому слову. Поэтому первый фестиваль школьных театров — это наша победа. Наша общая победа — и педагогов, и ребят. Сегодня можно с уверенностью сказать, что в Сахалинской области родилось новое сообщество — „Школьные театралы“. И это тоже наша победа. Главное — не останавливаться. Для ребят важно движение вперед и выше», — подчеркнула руководитель школьной театральной студии «Маска» СОШ № 3 села Огоньки Оксана Малова.
В 2023 году в СахГУ открыли новое направление по профилю «Педагог дополнительного образования: театральная деятельность и медиакоммуникации». В сентябре и октябре Сахалинский колледж искусств совместно с Хабаровским государственным институтом культуры и Театральным институтом имени Бориса Щукина провели курсы повышения квалификации. В последнем они пройдут также с 22 по 24 ноября. 24 ноября в рамках областной конференции по развитию дополнительного образования в Сахалинской области представят тематические мастер-классы для педагогов, реализующих программы театрального искусства. Кроме того, для участников проекта «Театр — Школа. Школа — Театр» пройдут конкурсы школьных театров, профильная смена и подведение итогов на фестивале «Театральные острова» в мае–июне 2024 года.