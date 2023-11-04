На Сахалине открыли 2-й сезон проекта «Театр — Школа. Школа — Театр»

Проект «Театр — Школа. Школа — Театр» запустили в островном регионе в 2022 году. Его ключевая цель — создать платформу для творческого, интеллектуального, духовно-нравственного и культурного развития детей. В рамках инициативы юные сахалинцы посещают мастер-классы по актерскому мастерству, учатся сценической речи, а педагоги получают знания по организации работы творческих студий. Кроме того, создана межведомственная рабочая группа по открытию и развитию школьных театров в Сахалинской области: в нее вошли сотрудники министерств образования и культуры, специалисты подведомственных учреждений культуры и образования региона совместно с Сахалинским отделением союза театральных деятелей Российской Федерации. С начала реализации проекта в Сахалинской области число театральных студий возросло с 59 до 114. Увеличилось и количество обучающихся в школьных театрах: в 2022 году — 1 647 человек, на 1 октября 2023 года — 2 375 человек.