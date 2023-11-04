На трассе в Пермском крае водителю оторвало голову

Posted 4 ноября, 06:34
Published 4 ноября, 06:34
Modified 4 ноября, 06:36
Updated 4 ноября, 06:36
На трассе Пермь-Екатеринбург случилось смертельное ДТП. Оно произошло 3 ноября около 4:00 — столкнулся автомобиль Volkswagen Touareg и большегруз Scania. Источник издания «КП-Пермь» уточняет, что легковой автомобиль ехал со скоростью не менее 200 км/ч. Он вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовик. В ДТП погиб 44-летний водитель автомобиля — ему оторвало голову и ногу.
В Кунгурской службе спасения отмечают, что 57-летнему водителю грузовика была оказана разовая помощь, он отказался от госпитализации.