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Posted 4 ноября, 06:34

Published 4 ноября, 06:34

Modified 4 ноября, 06:36

Updated 4 ноября, 06:36

На трассе в Пермском крае водителю оторвало голову

На трассе в Пермском крае водителю оторвало голову

4 ноября 2023, 06:34
Фото: vk.com/kungurspas
Второй участник ДТП серьезно не пострадал.
Сюжет
Дтп

На трассе Пермь-Екатеринбург случилось смертельное ДТП. Оно произошло 3 ноября около 4:00 — столкнулся автомобиль Volkswagen Touareg и большегруз Scania. Источник издания «КП-Пермь» уточняет, что легковой автомобиль ехал со скоростью не менее 200 км/ч. Он вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовик. В ДТП погиб 44-летний водитель автомобиля — ему оторвало голову и ногу.

В Кунгурской службе спасения отмечают, что 57-летнему водителю грузовика была оказана разовая помощь, он отказался от госпитализации.

Фото: vk.com/kungurspas
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#Дтп#Пермь#Авария
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