На трассе в Пермском крае водителю оторвало голову

На трассе Пермь-Екатеринбург случилось смертельное ДТП. Оно произошло 3 ноября около 4:00 — столкнулся автомобиль Volkswagen Touareg и большегруз Scania. Источник издания «КП-Пермь» уточняет, что легковой автомобиль ехал со скоростью не менее 200 км/ч. Он вылетел на встречную полосу, где врезался в грузовик. В ДТП погиб 44-летний водитель автомобиля — ему оторвало голову и ногу.