Ниже нормы на два метра. Пермские синоптики о притоке воды в Камское водохранилище

Posted 4 ноября, 08:36
Published 4 ноября, 08:36
Modified 4 ноября, 08:38
Updated 4 ноября, 08:38
Уровень воды в Камском водохранилище во второй половине октября увеличился, однако такая ситуация сохранялась недолго. Из-за похолодания в третьей декаде месяца приток в водохранилище начал резко падать. Он снова опустился ниже отметки 600 м3/с — это меньше нормы в 3,5 раза, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
По сути, это означает, что уровень воды ниже нормы на более чем два метра. Синоптики считают, что таяние снега, выпавшего в октябре, может сильно повлиять на ситуацию с притоком воды в реки и водохранилище. Благодаря этому прогнозируется увеличение притока на короткое время в два или три раза.