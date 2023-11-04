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Posted 4 ноября, 08:36

Published 4 ноября, 08:36

Modified 4 ноября, 08:38

Updated 4 ноября, 08:38

Ниже нормы на два метра. Пермские синоптики о притоке воды в Камское водохранилище

Ниже нормы на два метра. Пермские синоптики о притоке воды в Камское водохранилище

4 ноября 2023, 08:36
Фото: properm.ru
На ситуацию положительно может повлиять таяние снега.

Уровень воды в Камском водохранилище во второй половине октября увеличился, однако такая ситуация сохранялась недолго. Из-за похолодания в третьей декаде месяца приток в водохранилище начал резко падать. Он снова опустился ниже отметки 600 м3/с — это меньше нормы в 3,5 раза, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

По сути, это означает, что уровень воды ниже нормы на более чем два метра. Синоптики считают, что таяние снега, выпавшего в октябре, может сильно повлиять на ситуацию с притоком воды в реки и водохранилище. Благодаря этому прогнозируется увеличение притока на короткое время в два или три раза.

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#Пермь#Погода#Кама#Река
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