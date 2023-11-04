Ниже нормы на два метра. Пермские синоптики о притоке воды в Камское водохранилище

По сути, это означает, что уровень воды ниже нормы на более чем два метра. Синоптики считают, что таяние снега, выпавшего в октябре, может сильно повлиять на ситуацию с притоком воды в реки и водохранилище. Благодаря этому прогнозируется увеличение притока на короткое время в два или три раза.