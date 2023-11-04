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Posted 4 ноября, 11:42

Published 4 ноября, 11:42

Modified 4 ноября, 11:44

Updated 4 ноября, 11:44

Пермского блогера Шабутдинова отправили в СИЗО за мошенничество

Пермского блогера Шабутдинова отправили в СИЗО за мошенничество

4 ноября 2023, 11:42
Фото: соцсети блогера
Инфобизнесмена задержали в Москве 3 ноября.

Пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили под арест до 16 декабря по делу об особо крупном мошенничестве. Решение принял 4 ноября Таганский суд Москвы. Во время заседания суда выяснилось, что у блогера есть гражданство Сант-Люсии — это маленькое островное государство в Северной Америке. Благодаря этому документу Шабутдинов ездил за рубеж в обход санкций.

Кроме того, гендиректора компании блогера «Лайк центр» Василия Алексеева объявили в розыск, однако он уже уехал из РФ.

Ранее предпринимателю предъявили обвинения из-за восьми эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Шабутдинов свою вину не признал.

Московская прокуратура отмечает, что блогер вместе с соучастниками создавал ложное впечатление у клиентов якобы о том, что можно вести бизнес и получать много денег, если пройти его курсы. Сейчас в уголовном деле фигурируют восемь человек, которые купили услуги у блогера на сумму от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей.

Силовики начали обращать внимание на инфобизнесменов только в 2023 году. Ранее задержали Елену Блиновскую, которая оказывала похожие услуги, но дело на нее возбудили из-за уклонения от уплаты налогов на 918 млн рублей.

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#Пермь#Мошенничество#Мошенник#Аяз Шабутдинов
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