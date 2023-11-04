Пермского блогера Шабутдинова отправили в СИЗО за мошенничество

Московская прокуратура отмечает, что блогер вместе с соучастниками создавал ложное впечатление у клиентов якобы о том, что можно вести бизнес и получать много денег, если пройти его курсы. Сейчас в уголовном деле фигурируют восемь человек, которые купили услуги у блогера на сумму от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей.