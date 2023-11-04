Пермскому бизнес-коучу Шабутдинову предъявили обвинения

В чем обвиняют блогера? По данным прокуратуры, он вместе с соучастниками создавал у людей ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода, если ученики пройдут его образовательные программы. Пока речь идет только о восьми людях, которые заключили договоры на оказание услуг на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей. Однако идет поиск и других эпизодов преступной деятельности.