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Posted 4 ноября, 07:53

Published 4 ноября, 07:53

Modified 4 ноября, 07:55

Updated 4 ноября, 07:55

Пермскому бизнес-коучу Шабутдинову предъявили обвинения

Пермскому бизнес-коучу Шабутдинову предъявили обвинения

4 ноября 2023, 07:53
Фото: соцсети Шабутдинова
Блогеру грозит до 10 лет колонии.

32-летнему блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинения. По данным прокуратуры Москвы, речь идет о восьми преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Свою вину блогер не признал.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Шабутдинову — гособвинение хочет его ареста.

В чем обвиняют блогера? По данным прокуратуры, он вместе с соучастниками создавал у людей ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода, если ученики пройдут его образовательные программы. Пока речь идет только о восьми людях, которые заключили договоры на оказание услуг на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей. Однако идет поиск и других эпизодов преступной деятельности.

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#Пермь#Мошенничество#Полиция#Аяз Шабутдинов
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