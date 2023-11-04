Певец SHAMAN выступит на шоу «Портал в будущее» на форуме «Россия»

Posted 4 ноября, 12:06
Published 4 ноября, 12:06
Modified 4 ноября, 12:06
Updated 4 ноября, 12:06
Как передает rt.com, участниками шоу в 20:00 также станут Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников.
Музыкальное произведение «Портал в будущее» сочетает в себе электронную и симфоническую музыку. Оно написано специально для церемонии открытия форума. На фасаде главной арки входа ВДНХ пройдет футуристическое шоу о будущем России.
Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Она продлится до 12 апреля 2024 года.