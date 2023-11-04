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Posted 4 ноября, 12:06

Published 4 ноября, 12:06

Modified 4 ноября, 12:06

Updated 4 ноября, 12:06

Певец SHAMAN выступит на шоу «Портал в будущее» на форуме «Россия»

Певец SHAMAN выступит на шоу «Портал в будущее» на форуме «Россия»

4 ноября 2023, 12:06
Фото: Кристина Кормилицына / iz.ru
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выступит на открытии международной выставки «Россия» в рамках музыкально-мультимедийного шоу «Портал в будущее».

Как передает rt.com, участниками шоу в 20:00 также станут Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников.

Музыкальное произведение «Портал в будущее» сочетает в себе электронную и симфоническую музыку. Оно написано специально для церемонии открытия форума. На фасаде главной арки входа ВДНХ пройдет футуристическое шоу о будущем России.

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Она продлится до 12 апреля 2024 года.

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