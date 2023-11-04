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Posted 4 ноября, 13:51

Published 4 ноября, 13:51

Modified 4 ноября, 15:20

Updated 4 ноября, 15:20

Экс-преподавателя Пермского военного института Росгвардии осудили за взятку

Экс-преподавателя Пермского военного института Росгвардии осудили за взятку

4 ноября 2023, 13:51
Мужчина согласился помочь курсантам за алкоголь.

Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему преподавателю Пермского военного института войск национальной гвардии РФ Сергею Петровских. Ему назначили 2 года лишения свободы условно, он также должен выплатить 11,9 тыс. рублей в пользу государства, удалось выяснить журналисту Properm.ru.

Из приговора суда следует, что Петровских во время работы преподавателем решил использовать в корыстных целях свое положение. Он получил от курсантов алкоголь. Взамен Петровских предоставил им билеты до начала экзамена у другого преподавателя. В итоге курсантам удалось сдать зачет.

Подсудимого задержали сотрудники ФСБ России. В столе у Петровских обнаружили алкоголь на сумму в 11,9 тыс. рублей — бутылку виски и бутылку коньяка. Военный признал вину и раскаялся в преступлении. О незаконных действиях преподавателя стало известно от курсанта, который обратился к силовикам.

При вынесении приговора суд учитывал смягчающие обстоятельства. Мужчина привлекался к уголовной ответственности впервые, имеет ведомственные медали, выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона, является ветераном боевых действий. При этом суд решил не запрещать военному заниматься преподавательской деятельностью и не стал лишать его воинского звания. При этом отмечается, что Петровских уволен с военной службы.

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