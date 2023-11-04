Экс-преподавателя Пермского военного института Росгвардии осудили за взятку

При вынесении приговора суд учитывал смягчающие обстоятельства. Мужчина привлекался к уголовной ответственности впервые, имеет ведомственные медали, выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона, является ветераном боевых действий. При этом суд решил не запрещать военному заниматься преподавательской деятельностью и не стал лишать его воинского звания. При этом отмечается, что Петровских уволен с военной службы.