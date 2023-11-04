Сахалинская область будет сотрудничать с Индией в создании лекарств

Одной из тем, которые обсуждались в ходе встреч, стала перспектива создания фармацевтического производства на Сахалине. Предполагается выпуск лекарственных препаратов, расходных медицинских препаратов и несложного оборудования. Валерий Лимаренко отметил: если, используя индийские технологии, навыки и лицензии, удастся наладить производство медицинских препаратов в островном регионе, то их цена будет ниже, чем у доставляемых из-за рубежа. Этот перспективный проект требует тщательной проработки, но первые договоренности с индийским бизнесом были достигнуты. В ближайшие месяцы зарубежные партнеры с ответным визитом посетят Сахалинскую область, и обсуждение создания лекарственного производства будет продолжено. Намерения о сотрудничестве планируют закрепить соответствующим соглашением.