Суд назначил дату рассмотрения жалобы силовика, из-за которого умер пермяк

Posted 4 ноября, 13:22
Published 4 ноября, 13:22
Modified 4 ноября, 14:21
Updated 4 ноября, 14:21
Назначена дата рассмотрения жалобы пермского полицейского Андрея Котельникова, по вине которого умер человек. По данным картотеки краевого суда, апелляцию должны рассмотреть 28 ноября.
Преступление, за которое силовик получил два года лишения свободы условно, произошло еще летом 2022 года. Тогда он доставил в отделение полиции 29-летнего пермяка с признаками наркотического опьянения. Состояние задержанного ухудшилось, поэтому приехала скорая помощь. Этого было мало, но госпитализации мужчины помешал полицейский. В итоге пермяк скончался прямо в отделении.
Действия полицейского были расценены как халатность, которая привела к смерти человека.