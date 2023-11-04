Суд назначил дату рассмотрения жалобы силовика, из-за которого умер пермяк

Преступление, за которое силовик получил два года лишения свободы условно, произошло еще летом 2022 года. Тогда он доставил в отделение полиции 29-летнего пермяка с признаками наркотического опьянения. Состояние задержанного ухудшилось, поэтому приехала скорая помощь. Этого было мало, но госпитализации мужчины помешал полицейский. В итоге пермяк скончался прямо в отделении.