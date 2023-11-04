В компании пермского инфобизнесмена Шабутдинова прокомментировали действия силовиков

Posted 4 ноября, 05:49
Published 4 ноября, 05:49
Modified 4 ноября, 07:57
Updated 4 ноября, 07:57
В компании блогера и инфобизнесмена из Куеды Аяза Шабутдинова прокомментировали действия силовиков. В соцсетях «Лайк Центр» пояснили, что в отношении компании проводится проверка и опрос свидетелей из-за заявления одной из клиенток, которая не согласилась с условиями возврата — она участвовала в программе в 2019 году. В центре утверждают, что они выполнили все взятые на себя обязательства.
В «Лайк Центре» считают произошедшее необоснованными обвинениями, они сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют им информацию. Работа компании продолжается в штатном режиме. Сейчас программы центра проходят около 20 тыс. человек.
Ранее источник издания «КоммерсантЪ» утверждал, что Шабутдинову уже предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено после обращения нескольких потерпевших, которые отдали ему около 5 млн рублей.