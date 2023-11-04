В компании пермского инфобизнесмена Шабутдинова прокомментировали действия силовиков

В компании блогера и инфобизнесмена из Куеды Аяза Шабутдинова прокомментировали действия силовиков. В соцсетях «Лайк Центр» пояснили, что в отношении компании проводится проверка и опрос свидетелей из-за заявления одной из клиенток, которая не согласилась с условиями возврата — она участвовала в программе в 2019 году. В центре утверждают, что они выполнили все взятые на себя обязательства.