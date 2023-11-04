В Пермском крае из-за «хлопка» газа рухнула часть дома. Есть пострадавшие

В Верещагино в двухквартирном доме случился взрыв газа. Сообщение о происшествии поступило в МЧС 3 ноября в 20:20. На место выехали 17 человек и шесть единиц техники. На месте выяснилось, что в одной из квартир из-за разгерметизации газового баллона произошел «хлопок без последующего горения» — в МЧС призывают называть данное происшествие именно хлопком, а не взрывом. В доме повреждены стены и крыша.