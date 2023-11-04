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Posted 4 ноября, 05:10

Published 4 ноября, 05:10

Modified 4 ноября, 05:12

Updated 4 ноября, 05:12

В Пермском крае вечером 3 ноября из-за «хлопка» газа рухнула часть дома

В Пермском крае из-за «хлопка» газа рухнула часть дома. Есть пострадавшие

4 ноября 2023, 05:10
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае вечером 3 ноября из-за «хлопка» газа рухнула часть дома

Причины, по которым взорвался газ, сейчас выясняются.

В Верещагино в двухквартирном доме случился взрыв газа. Сообщение о происшествии поступило в МЧС 3 ноября в 20:20. На место выехали 17 человек и шесть единиц техники. На месте выяснилось, что в одной из квартир из-за разгерметизации газового баллона произошел «хлопок без последующего горения» — в МЧС призывают называть данное происшествие именно хлопком, а не взрывом. В доме повреждены стены и крыша.

По данным пресс-службы краевого МЧС, погибших нет, но пострадали два человека. Сейчас устанавливается причина ЧП.

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#Пермь#Газ#Чп#Взрыв#Взрыв газа
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