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Posted 4 ноября, 10:06

Published 4 ноября, 10:06

Modified 8 ноября, 04:49

Updated 8 ноября, 04:49

Власти хотели отдать участок у Коммунального моста под жилье. Что с проектом сейчас

Власти хотели отдать участок у Коммунального моста под жилье. Что с проектом сейчас

4 ноября 2023, 10:06
Фото: properm.ru
Окончательного решения о том, что делать с территорией, пока нет.

Пермяки заметили, что на пустующем участке в районе Окулова, 12 начались работы. Ранее этот участок планировалось использовать для дома с музеем Пастернака, затем — для новой сцены оперного театра, позже — для трансформаторной подстанции «Разгуляй».

Участок возле мостаУчасток возле моста
Участок возле моста

Последняя озвученная идея заключалась в застройке квартала у Коммунального моста, сначала речь шла о жилой застройке, затем — о высотках, в которых расположатся офисы. В пресс-службе Минимущества Прикамья пояснили Properm.ru, что информация о застройке квартала потеряла актуальность. Участок все еще находится в региональной собственности.

«Разрешений на строительство на данной территории не выдавалось министерством, нет никакого проекта. Фундамент остался от арендатора, он сейчас тоже в краевой собственности. Пока мы решаем что с ним делать, прорабатываем разные варианты развития площадки», — отметили в министерстве.

Территория, ограниченная улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской с 2021 года принадлежит краевым властям.

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#Недвижимость#Пермь#Строительство#Застройка
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