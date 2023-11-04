Власти хотели отдать участок у Коммунального моста под жилье. Что с проектом сейчас

Последняя озвученная идея заключалась в застройке квартала у Коммунального моста, сначала речь шла о жилой застройке, затем — о высотках, в которых расположатся офисы. В пресс-службе Минимущества Прикамья пояснили Properm.ru, что информация о застройке квартала потеряла актуальность. Участок все еще находится в региональной собственности.