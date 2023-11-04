Власти хотели отдать участок у Коммунального моста под жилье. Что с проектом сейчас

Posted 4 ноября, 10:06
Published 4 ноября, 10:06
Modified 8 ноября, 04:49
Updated 8 ноября, 04:49
Пермяки заметили, что на пустующем участке в районе Окулова, 12 начались работы. Ранее этот участок планировалось использовать для дома с музеем Пастернака, затем — для новой сцены оперного театра, позже — для трансформаторной подстанции «Разгуляй».
Последняя озвученная идея заключалась в застройке квартала у Коммунального моста, сначала речь шла о жилой застройке, затем — о высотках, в которых расположатся офисы. В пресс-службе Минимущества Прикамья пояснили Properm.ru, что информация о застройке квартала потеряла актуальность. Участок все еще находится в региональной собственности.
«Разрешений на строительство на данной территории не выдавалось министерством, нет никакого проекта. Фундамент остался от арендатора, он сейчас тоже в краевой собственности. Пока мы решаем что с ним делать, прорабатываем разные варианты развития площадки», — отметили в министерстве.
Территория, ограниченная улицами Осинской, Попова, Окулова и Монастырской с 2021 года принадлежит краевым властям.