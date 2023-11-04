Воробьев: Стенд Московской области на выставке «Россия» — интерактивный

Posted 4 ноября, 16:19
Published 4 ноября, 16:19
Modified 4 ноября, 16:21
Updated 4 ноября, 16:21
Среди экспозиций российских регионов на ВДНХ действует интерактивный стенд Московской области.
Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что день Московской области в рамках выставки-форума «Россия» будет проведен 27 декабря. Он пояснил, что стенд региона разрабатывался с целью передать самобытный колорит Московской области. Посетители смогут отправиться в 3D-тур по знаковым местам Подмосковья, стать участниками публичных обсуждений с бизнесменами и представителями сфер культуры и спорта. В игровой зоне при помощи интерактивного пульта посетителям предлагается поучаствовать в управлении регионом на мониторе. В ходе прохождения этой игры-стратегии, как и в реальности, игроков ждут самые разнообразные ситуации, которые, однако, решаются с помощью «Добродела».
По информации riamo.ru, навигационный гид стенда Подмосковья, открытого для посетителей в 75-м павильоне, «говорит» голосом народного артиста РФ Сергея Безрукова.
Три двери, ведущие к экспозиции, открывают путь к видеокапсулам. Здесь в 3D-формате посетители могут полюбоваться гжельским фарфором, жостовской росписью, увидеть коломенскую пастилу. Кроме того, для виртуального посещения доступны такие значимые для России объекты, как «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод и корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Создатели стенда предлагают гостям отправиться в гимназию им. Е. М. Примакова и на сырное производство или сходить на цифровую экскурсию в музей «Новый Иерусалим», на выставку современного искусства в парке Малевича, а также насладиться зрелищем яхтенной регаты и полюбоваться на величественных зубров в Приокско-Террасном заповеднике.
Зампредседателя регионального правительства Вячеслав Духин подчеркнул, что Московская область является одним из важнейших промышленно-экономических, научных, культурных и туристических центров нашей страны. В Подмосковье накоплено достаточно опыта в сфере инновационных технологий и цифровизации, а также в отрасли образования, модернизации территории и других.
В ярмарочной зоне (75-й павильон) все желающие смогут посмотреть на изделия народных промыслов. А в на продуктовой ярмарке (48-й павильон) один из владельцев фермерских хозяйств еженедельно представляет Подмосковье.