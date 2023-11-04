Воробьев: Стенд Московской области на выставке «Россия» — интерактивный

Три двери, ведущие к экспозиции, открывают путь к видеокапсулам. Здесь в 3D-формате посетители могут полюбоваться гжельским фарфором, жостовской росписью, увидеть коломенскую пастилу. Кроме того, для виртуального посещения доступны такие значимые для России объекты, как «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод и корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Создатели стенда предлагают гостям отправиться в гимназию им. Е. М. Примакова и на сырное производство или сходить на цифровую экскурсию в музей «Новый Иерусалим», на выставку современного искусства в парке Малевича, а также насладиться зрелищем яхтенной регаты и полюбоваться на величественных зубров в Приокско-Террасном заповеднике.