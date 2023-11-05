Дочка «Мотовилихи» банкротит бывшего топ-менеджера за долг в 84,5 миллионов рублей

Posted 5 ноября, 12:56
Published 5 ноября, 12:56
Modified 7 ноября, 08:25
Updated 7 ноября, 08:25
Пермский металлургический завод «Камасталь» обратился в арбитражный суд с иском о признании Вагаршака Сарксяна банкротом. В иске указано, что по состоянию на дату подачи заявления общая сумма задолженности составляет более 84,5 млн рублей. Задолженность не была погашена в течение трех месяцев с даты, когда она должна быть уплачена, указывается в документах суда.
Летом 2022 года в рамках дела о банкротстве завода «Камасталь» было частично удовлетворено заявление ФНС России о взыскании в пользу ООО «Металлургический завод Камасталь» убытков с бывшего топ-менеджера «Мотовилихинских заводов» Вагаршака Сарксяна. Во взыскании убытков с других руководителей предприятия — Андрея Костарева, Николая Бухвалова, Вячеслава Цыбулина и Андрея Токарева суд отказал.
Сарксян пытался обжаловать это определение суда, но суды ему отказали. При оспаривании факта привлечения к ответственности, Сарксян получил отсрочку для исполнения решения суда — до 1 июля 2023 года. 30 октября срок конкурсного производства в отношении ООО «Металлургический завод Камасталь» был продлен еще на шесть месяцев.
В 2011–2016 годах Вагаршак Сарксян занимал пост исполнительного директора ПАО «Мотовилихинские заводы». 4 декабря 2011 года он был впервые избран депутатом Законодательного Собрания Пермского края второго созыва по партийным спискам от регионального отделения политической партии «Единая Россия». В сентябре 2021 года он был вновь избран депутатом Законодательного собрания Пермского края IV созыва.
Арбитражный суд Пермского края 31 августа 2018 года признал ООО «Металлургический завод Камасталь» банкротом и ввел конкурсное производство на полгода. По данным отчета временного управляющего, на 31 мая 2018 года размер кредиторской задолженности ООО МЗ «Камасталь» составлял 5 млрд рублей, из них 4,4 млрд рублей — задолженность перед ПАО «Мотовилихинские заводы».