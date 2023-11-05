Дочка «Мотовилихи» банкротит бывшего топ-менеджера за долг в 84,5 миллионов рублей

Пермский металлургический завод «Камасталь» обратился в арбитражный суд с иском о признании Вагаршака Сарксяна банкротом. В иске указано, что по состоянию на дату подачи заявления общая сумма задолженности составляет более 84,5 млн рублей. Задолженность не была погашена в течение трех месяцев с даты, когда она должна быть уплачена, указывается в документах суда.