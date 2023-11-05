Губернатор Бречалов принял участие в открытии стенда Удмуртии на выставке «Россия»

«Я с большим удовольствием всегда приезжаю домой в Ижевск, потому что это моя родная земля, где живут мои папа и мама. Для меня это счастье, когда я могу вырваться домой, я очень люблю Удмуртию», — поделилась артистка. Она также отметила, что ей посчастливилось лично знать легендарного оружейника Михаила Калашникова, и теперь она гордится тем фактом, что у них общая малая родина.