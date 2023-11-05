Губернатор Бречалов принял участие в открытии стенда Удмуртии на выставке «Россия»

Posted 5 ноября, 13:31
Published 5 ноября, 13:31
Modified 5 ноября, 13:31
Updated 5 ноября, 13:31
«Сегодня мы познакомим жителей России с теми, кто создает все то, чем гордится Удмуртия. У нас потрясающие люди, работоспособные, трудолюбивые и любящие свою родину», — заявил Бречалов в ходе своего выступления на открытии стенда. По его словам, экспозиция стенда в первую очередь посвящена вкладу этих людей в экономику региона, поскольку никакие достижения республики не были бы возможны без участия врачей, педагогов, заводских работников и тружеников села. Об этом сообщает udm-info.
Открытие стенда организаторы провели в необычной форме квартирника. У гостей стенда была возможность в теплой дружеской обстановке пообщаться с известными в России и во всем мире спортсменами и деятелями культуры, которые были приглашены сюда в роли амбассадоров Удмуртии.
Прославленная балерина Елена Евсеева призналась: у стенда республики она ощущает гордость за родной край.
«Я с большим удовольствием всегда приезжаю домой в Ижевск, потому что это моя родная земля, где живут мои папа и мама. Для меня это счастье, когда я могу вырваться домой, я очень люблю Удмуртию», — поделилась артистка. Она также отметила, что ей посчастливилось лично знать легендарного оружейника Михаила Калашникова, и теперь она гордится тем фактом, что у них общая малая родина.
На стенде Удмуртии можно оценить достижения тех, кто в разные периоды развития региона строил экономику республики, давал старт и поддержку успешным предпринимательским и социальным инициативам. Немалая часть стенда посвящена перспективам развития региона — от местного туризма с широким выбором культурных мероприятий до формирования инновационных и наукоемких производств.
Бречалов предложил гостям стенда ознакомиться с историей продукции, представленной на стенде, сделать фотосеты возле культового мотоцикла «Иж» и в очередной раз оказаться под обаянием Удмуртии. Он также обозначил готовность стать гидом для каждого, кому будет интересен стенд. Отдельно Бречалов отметил всех руководителей регионов, их команды, Правительство России, тех, кто занимался организацией замечательной выставки-форума «Россия».