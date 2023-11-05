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Posted 5 ноября, 09:10

Published 5 ноября, 09:10

Modified 5 ноября, 09:12

Updated 5 ноября, 09:12

Курьер телефонных мошенников забрал у 16 пермских пенсионеров 5 миллионов рублей

Курьер телефонных мошенников забрал у 16 пермских пенсионеров 5 миллионов рублей

5 ноября 2023, 09:10
Фото: Midjourney
Осужденный сейчас пытается обжаловать приговор, мужчину отправили на 5,5 лет в колонию.

Индустриальный районный суд вынес приговор очередному курьеру телефонных мошенников. Мужчина похитил у пожилых жителей Перми более 5 млн рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного и крупного ущерба потерпевшим, организованной группой). Всего курьеру предъявили обвинение в шестнадцати эпизодах краж денег у пенсионеров.

В суде установлено, что подсудимый являлся участником преступной группы, выполняя роль курьера на территории Пермского края, которая путем обмана и злоупотреблением доверием похитил у престарелых граждан свыше 5 млн рублей.

Соучастники действовали по схеме «родственник в беде». На телефонный номер пенсионеров поступал звонок, в ходе которого сообщалось, что их родственник либо близкий знакомый задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении тяжкого преступления. Мошенники убеждали пожилого человека, что могут за денежное вознаграждение решить вопрос об освобождении, компенсировав якобы причиненный вред пострадавшему.

Люди, веденные в заблуждение, передавали приехавшему к ним злоумышленнику денежные средства в размере от 100 тыс. рублей до 2,5 млн рублей. За несколько дней октября 2022 года по данной преступной схеме было обмануто 16 жителей Перми и Краснокамска.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также удовлетворил в полном объеме исковые требования потерпевших.

Уголовное дело в отношении остальных участников преступной группы выделено в отдельное производство, их количество устанавливается, ведется следствие, сообщают в прокуратуре.

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