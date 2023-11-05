Курьер телефонных мошенников забрал у 16 пермских пенсионеров 5 миллионов рублей

Соучастники действовали по схеме «родственник в беде». На телефонный номер пенсионеров поступал звонок, в ходе которого сообщалось, что их родственник либо близкий знакомый задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении тяжкого преступления. Мошенники убеждали пожилого человека, что могут за денежное вознаграждение решить вопрос об освобождении, компенсировав якобы причиненный вред пострадавшему.