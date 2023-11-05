Пермские ученые борются с создателями приюта для бездомных собак

В Дзержинский районный суд поступил иск от группы граждан, выступающих против размещения рядом с их дачными участками и жильем собачьего приюта. Большинство истцов, судя по картотеке дел суда — известные ученые, профессора и доценты пермского технического университета. Всего к иску присоединились одиннадцать человек. Среди ответчиков — Игорь Блюмкин, экоактивист и организатор приюта «Барбосик».