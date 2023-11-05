Пермские ученые борются с создателями приюта для бездомных собак

Posted 5 ноября, 04:49
Published 5 ноября, 04:49
Modified 5 ноября, 04:53
Updated 5 ноября, 04:53
В Дзержинский районный суд поступил иск от группы граждан, выступающих против размещения рядом с их дачными участками и жильем собачьего приюта. Большинство истцов, судя по картотеке дел суда — известные ученые, профессора и доценты пермского технического университета. Всего к иску присоединились одиннадцать человек. Среди ответчиков — Игорь Блюмкин, экоактивист и организатор приюта «Барбосик».
Связаться в выходной день с представителями обеих сторон не удалось, все известные номера телефонов не отвечают. Первое заседание по делу назначено на 16 ноября.
Истцы просят суд запретить собственникам земельного участка осуществлять на нем деятельность \по содержанию питомника для собак. В иске говорится о необходимости освобождения земельного участка от животных.
Согласно исковому заявлению ответчики на своем земельном участке организовали Центр помощи бездомным животным. Ответчики не соблюдают «Закон об ответственном обращении с животными», собаки свободно передвигаются по территории без намордников, что создает угрозу жизни и здоровью собственников соседних участков.
Судя по открытым данным, указанном на сайте «Барбосика», речь идет о находящемся на территории СНТ «Политехник» приюта «Счастливый хвостик». СНТ находится на комплексе ПНТПУ, в непосредственной близости от кампуса политеха.