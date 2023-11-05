Пермячку поймали на краже кроссовок у соседа по вагону

Posted 5 ноября, 04:03
Published 5 ноября, 04:03
Modified 5 ноября, 04:05
Updated 5 ноября, 04:05
У пассажира поезда «Москва-Владивосток» пропали кроссовки. Перед тем как лечь спать гражданин поставил кроссовки возле спального места, но, проснувшись, кроссовки не обнаружил. Об этом он рассказал проводнице, а та сообщила полицейским из линейного отдела. Сам пострадавший рассказал, что приобрел кроссовки за 3,5 тысячи рублей в понедельник, в городе Ачинске. После чего отправился в Москву по работе.
Полицейские установили личность подозреваемой в совершении кражи. Это оказалась женщина, которая ехала в поезде на одном из соседних мест с оставшимся без кроссовок гражданином. Женщина ехала в поезде с 10-летней дочерью.
Одна из соседок по вагону рассказала, что эта пассажирка спрашивала у людей, чьи это кроссовки. Судя по всему, не дождавшись ответа решила их присвоить при выходе из поезда.
По данным информационной системы по приобретению билетов установлена личность пассажирки — 39-летняя жительница Перми, а также место жительства и контактные данные. Полицейские ее задержали, она призналась в содеянном. Сама пояснила, что кричала на весь вагон, пытаясь узнать, чьи это кроссовки. Когда никто не откликнулся, забрала себе. Владелец кроссовок в этот момент спал. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.
Сотрудники транспортной полиции напоминают, что во избежание подобных инцидентов, не следует оставлять без присмотра свои вещи, в том числе документы и гаджеты.