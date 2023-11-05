Пермячку поймали на краже кроссовок у соседа по вагону

У пассажира поезда «Москва-Владивосток» пропали кроссовки. Перед тем как лечь спать гражданин поставил кроссовки возле спального места, но, проснувшись, кроссовки не обнаружил. Об этом он рассказал проводнице, а та сообщила полицейским из линейного отдела. Сам пострадавший рассказал, что приобрел кроссовки за 3,5 тысячи рублей в понедельник, в городе Ачинске. После чего отправился в Москву по работе.