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Posted 5 ноября, 10:58

Published 5 ноября, 10:58

Modified 6 ноября, 06:11

Updated 6 ноября, 06:11

Пермяки попрощались с галереей в Спасо-Преображенском соборе. Как это было. ФОТО

Пермяки попрощались с галереей в Спасо-Преображенском соборе. Как это было. ФОТО

5 ноября 2023, 10:58
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru / properm.ru
Вчера поздно вечером пермяки прощались с залами Спасо-Преображенского собора, которые больше не будут музейными и возвращены церкви. Запечатлели для вас последний день галереи.

Вчера, в «Ночь искусств-2023», вместе с поклонниками искусства сотрудники Пермской художественной галереи провели последние часы в опустевших залах Спасо-Преображенского собора.

Экспонаты вывезены не только из запасников, но уже и закрылась экспозиция. Двери собора — как выставочного пространства — закрылись в 23:00 и теперь откроются после реконструкции, но уже как вход в культовое здание.

Вместе с посетителями последние часы работы галереи в помещениях, где она находилась более 100 лет, провела фотокорреспондент Properm.ru Ирина Молокотина.

Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru / properm.ru

Каждый час до официального закрытия залов галереи здесь проходили экскурсии по выставке «Чугун. Уральская классика». Здесь же прошли встречи со специалистом в области сохранения объектов культурного наследия Алексеем Макаевым и директором галереи Юлией Тавризян.

Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru / properm.ru

Была программа и для юных поклонников изобразительных искусств. С 18:00 до 21:00 вместе с художником Данилом Куликовым дети рисовали любимые экспонаты.

Теперь, по заверениям властей региона, в новом здании экспозиции галереи смогут открыться примерно через год.

Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru / properm.ru
#Пермь
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