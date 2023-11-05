Пермяки попрощались с галереей в Спасо-Преображенском соборе. Как это было. ФОТО

Posted 5 ноября, 10:58
Published 5 ноября, 10:58
Modified 6 ноября, 06:11
Updated 6 ноября, 06:11
Вчера, в «Ночь искусств-2023», вместе с поклонниками искусства сотрудники Пермской художественной галереи провели последние часы в опустевших залах Спасо-Преображенского собора.
Экспонаты вывезены не только из запасников, но уже и закрылась экспозиция. Двери собора — как выставочного пространства — закрылись в 23:00 и теперь откроются после реконструкции, но уже как вход в культовое здание.
Вместе с посетителями последние часы работы галереи в помещениях, где она находилась более 100 лет, провела фотокорреспондент Properm.ru Ирина Молокотина.
Каждый час до официального закрытия залов галереи здесь проходили экскурсии по выставке «Чугун. Уральская классика». Здесь же прошли встречи со специалистом в области сохранения объектов культурного наследия Алексеем Макаевым и директором галереи Юлией Тавризян.
Была программа и для юных поклонников изобразительных искусств. С 18:00 до 21:00 вместе с художником Данилом Куликовым дети рисовали любимые экспонаты.
Теперь, по заверениям властей региона, в новом здании экспозиции галереи смогут открыться примерно через год.