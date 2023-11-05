Пермяки смотрели северное сияние и делились фотографиями. Оторваться невозможно!

Произошедшая еще 3 ноября вспышка на Солнце позволила жителям Северного полушария сегодня вечером любоваться северным сиянием. Правда, специалисты утверждают, что также оторвавшийся от нашего светила гигантский фонтан раскаленного газа вызвал сильные магнитные бури, которые могут привести не только к созерцанию красоты на небе, но и головным болям и даже вывести технику из строя.