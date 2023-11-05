Пермяки смотрели северное сияние и делились фотографиями. Оторваться невозможно!

Posted 5 ноября, 18:55
Published 5 ноября, 18:55
Modified 6 ноября, 02:52
Updated 6 ноября, 02:52
Произошедшая еще 3 ноября вспышка на Солнце позволила жителям Северного полушария сегодня вечером любоваться северным сиянием. Правда, специалисты утверждают, что также оторвавшийся от нашего светила гигантский фонтан раскаленного газа вызвал сильные магнитные бури, которые могут привести не только к созерцанию красоты на небе, но и головным болям и даже вывести технику из строя.
Такую красоту наблюдали сегодня жители Нижних Муллов. Также наши читатели их микрорайона Судозавод и из Мотовилихи делились с нами своими фото.
Видели природное явление по всему Пермскому краю. Присылали фото в редакцию из Осы и Усть-Гаревой.
Согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизикр, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающее «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи.
В средних широтах возможно наблюдать полярные сияния. Ранее ученые зафиксировали несколько сильных вспышек класса М на Солнце.