При полных трибунах «Молот-Прикамье» одержал в серии игр одиннадцатую победу

Исход встречи решила реализация большинства. Пермяки смогли пять раз по ходу матча реализовать численное преимущество, при этом позволив сопернику сделать это лишь один раз из семи попыток. Ещё одну шайбу подопечные Павла Зубова оформили в равных составах.