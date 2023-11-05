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Posted 5 ноября, 18:38

Published 5 ноября, 18:38

Modified 5 ноября, 18:40

Updated 5 ноября, 18:40

При полных трибунах «Молот-Прикамье» одержал в серии игр одиннадцатую победу

При полных трибунах «Молот-Прикамье» одержал в серии игр одиннадцатую победу

5 ноября 2023, 18:38
Фото: https://hc-molot.ru/
На трибунах УДС «Молот» собрались на матч 5479 зрителей.

Сегодня, 6 ноября, во втором матче домашней серии ХК «Молот» одержал убедительную победу над ХК «Динамо-Алтай» со счетом 6:2 и установил рекорд посещаемости сезона ВХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Исход встречи решила реализация большинства. Пермяки смогли пять раз по ходу матча реализовать численное преимущество, при этом позволив сопернику сделать это лишь один раз из семи попыток. Ещё одну шайбу подопечные Павла Зубова оформили в равных составах.

Голы в составе победителей забили Роман Ивашов, Владимир Пешехонов, Егор Манин, Иван Ларичев, дублем отметился Денис Дюрягин.

Победная серия пермских молотобойцев насчитывает 11 матчей. Команда занимает четвертую строчку турнирной таблицы.

Помимо этого, «Молот» установил рекорд посещаемости Лиги, собрав на матче 5479 зрителей.

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