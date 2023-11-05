Сегодня под Усть-Качкой проведут следственный эксперимент. Узнали, что происходит

Сегодня, 5 ноября с 21:00 до 21:30 временно ограничат движение на 27 км автодороги «Пермь — Усть-Качка» Пермского муниципального округа в направлении села Усть-Качка. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщают местные власти.



Сотрудники следственного отдела по Пермскому округу будут проводить следственный эксперимент по факту ДТП, в котором пострадали люди, указывается в сообщении.