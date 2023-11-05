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Posted 5 ноября, 07:42

Published 5 ноября, 07:42

Modified 5 ноября, 07:44

Updated 5 ноября, 07:44

Сегодня под Усть-Качкой проведут следственный эксперимент. Узнали, что происходит

Сегодня под Усть-Качкой проведут следственный эксперимент. Узнали, что происходит

5 ноября 2023, 07:42
Фото: 1MI
Водителям рекомендуют повременить с поездками у поселка Усть-Качка сегодня вечером.

Сегодня, 5 ноября с 21:00 до 21:30 временно ограничат движение на 27 км автодороги «Пермь — Усть-Качка» Пермского муниципального округа в направлении села Усть-Качка. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщают местные власти.

Сотрудники следственного отдела по Пермскому округу будут проводить следственный эксперимент по факту ДТП, в котором пострадали люди, указывается в сообщении.

Как рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе полиции, в ходе следственного эксперимента будет устанавливаться качество дорожного полотна в определенных погодных условиях. ДТП, в связи с которым проводится эксперимент, говорят в ведомстве, ничем не примечательно, просто погодные условия сегодня и в день аварии похожи.

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