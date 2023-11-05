Телевизор и радиоточка. СМИ рассказали про то, что есть в камере у Аяза Шабутдинова

В компании Like Центр прокомментировали происходящее вокруг Аяза Шабутдинова: «Мы верим в правосудие и в то, что оценка качества наших услуг будет беспристрастной и экспертиза подтвердит то, в чем не сомневаемся мы сами и тысячи наших студентов».