Телевизор и радиоточка. СМИ рассказали про то, что есть в камере у Аяза Шабутдинова

Posted 5 ноября, 07:01
Published 5 ноября, 07:01
Modified 10 ноября, 15:44
Updated 10 ноября, 15:44
Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, поместили в СИЗО-7 в Капотне, где он читает романы Эриха Марии Ремарка. Об этом федеральным СМИ рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
«Шабутдинов находится в четырёхместной камере, где есть телевизор, холодильник, радиоточка и чайник. Жалоб на условия содержания в СИЗО нет», — рассказал Мельников журналистам.
Члены ОНК рассказали Шабутдинову, как и куда обращаться за помощью, как получать и отправлять письма, о возможности осуществлять заказы во ФСИН-магазине.
В компании Like Центр прокомментировали происходящее вокруг Аяза Шабутдинова: «Мы верим в правосудие и в то, что оценка качества наших услуг будет беспристрастной и экспертиза подтвердит то, в чем не сомневаемся мы сами и тысячи наших студентов».
Пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили под арест до 16 декабря по делу об особо крупном мошенничестве. Решение принял 4 ноября Таганский суд Москвы. Во время заседания суда выяснилось, что у блогера есть гражданство Сант-Люсии — это маленькое островное государство в Северной Америке. Благодаря этому документу Шабутдинов ездил за рубеж в обход санкций.
Кроме того, гендиректора компании блогера «Лайк центр» Василия Алексеева объявили в розыск, однако он уже уехал из РФ.
Ранее предпринимателю предъявили обвинения из-за восьми эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Шабутдинов свою вину не признал.