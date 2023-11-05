properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 07:01

Published 5 ноября, 07:01

Modified 10 ноября, 15:44

Updated 10 ноября, 15:44

Телевизор и радиоточка. СМИ рассказали про то, что есть в камере у Аяза Шабутдинова

Телевизор и радиоточка. СМИ рассказали про то, что есть в камере у Аяза Шабутдинова

5 ноября 2023, 07:01
Фото: VK Аяза Шабутдинова
Пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили под арест до 16 декабря по делу об особо крупном мошенничестве.

Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, поместили в СИЗО-7 в Капотне, где он читает романы Эриха Марии Ремарка. Об этом федеральным СМИ рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Шабутдинов находится в четырёхместной камере, где есть телевизор, холодильник, радиоточка и чайник. Жалоб на условия содержания в СИЗО нет», — рассказал Мельников журналистам.

Члены ОНК рассказали Шабутдинову, как и куда обращаться за помощью, как получать и отправлять письма, о возможности осуществлять заказы во ФСИН-магазине.

В компании Like Центр прокомментировали происходящее вокруг Аяза Шабутдинова: «Мы верим в правосудие и в то, что оценка качества наших услуг будет беспристрастной и экспертиза подтвердит то, в чем не сомневаемся мы сами и тысячи наших студентов».

Пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили под арест до 16 декабря по делу об особо крупном мошенничестве. Решение принял 4 ноября Таганский суд Москвы. Во время заседания суда выяснилось, что у блогера есть гражданство Сант-Люсии — это маленькое островное государство в Северной Америке. Благодаря этому документу Шабутдинов ездил за рубеж в обход санкций.

Кроме того, гендиректора компании блогера «Лайк центр» Василия Алексеева объявили в розыск, однако он уже уехал из РФ.

Ранее предпринимателю предъявили обвинения из-за восьми эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Шабутдинов свою вину не признал.

Пермского блогера Шабутдинова отправили в СИЗО за мошенничество
Узнать подробнее
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25