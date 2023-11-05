В МЧС предупредили пермяков о гололедице

По прогнозам синоптиков, в ночь на 6 ноября в Прикамье ожидается температура воздуха -6…-1°C. Преимущественно без осадков, местами на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с. Днем воздух согреется до 0…+5°C. Преимущественно без осадков. В Пермском ЦГМС сообщают, что в начале следующей недели ожидается очередная волна тепла, более продолжительная и более интенсивная.