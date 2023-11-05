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Posted 5 ноября, 10:26

Published 5 ноября, 10:26

Modified 5 ноября, 11:18

Updated 5 ноября, 11:18

В МЧС предупредили пермяков о гололедице

В МЧС предупредили пермяков о гололедице

5 ноября 2023, 10:26
Фото: 1MI
На будущей неделе в Пермском крае снова ждут потепления.

По данным Пермского ЦГМС, 6 ноября в отдельных районах края на дорогах прогнозируется гололедица, сообщают в пресс-службе МЧС.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 6 ноября в Прикамье ожидается температура воздуха -6…-1°C. Преимущественно без осадков, местами на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с. Днем воздух согреется до 0…+5°C. Преимущественно без осадков. В Пермском ЦГМС сообщают, что в начале следующей недели ожидается очередная волна тепла, более продолжительная и более интенсивная.

В связи с гололедицей, водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение необходимо осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам важно соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.

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