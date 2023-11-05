В пермской прокуратуре рассказали, что грозит любителям хейта в соцсетях

Posted 5 ноября, 09:38
Published 5 ноября, 09:38
Modified 5 ноября, 09:48
Updated 5 ноября, 09:48
В прокуратуре Чайковского рассказали подробности конфликта в соцсетях, возникшего после того, как местная жительница обвинила врачей скорой помощи в плохой работе в нецензурных выражениях.
Известно, что в марте 2023 года местная жительница опубликовала в местном канале «ВКонтакте» комментарий к посту о смерти мужчины в Чайковской ЦГБ. Она написала, что к ней на вызов во время родов приехали нетрезвые медики, а чтобы вызвать бригаду, нужно было тысячу раз набрать номер «003». Пост был написан в выражениях, унижающей честь и достоинство оказавшей медпомощь женщине, в сообщении была и нецензурная брань.
Рядом сотрудники скорой помощи оставили и свой комментарий, где написали, что действительно, вызов был сложный, поскольку роды были стремительные и медики принимали ребенка дома, а только потом доставили маму с малышом в роддом. Дело было в ночь на Старый Новый Год.
Жительница города, опубликовавшая оскорбительный комментарий в адрес медиков, по материалам прокурорской проверки была привлечена к административной ответственности, назначен штраф. Женщина пыталась привлечь за высказанное медиками в ответ на ее заявление, но ей было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.61 в связи с тем, что из изложенных сообщений было невозможно точно определить лицо, в отношении которого высказана оценка личности.
Как сообщается в публикации профильного издания региональной прокуратуры, в Чайковском за восемь месяцев 2023 года возбуждено девять дел об административных правонарушениях за оскорбления. Виновные лица привлечены к административной ответственности, судом назначено наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
Под оскорблением Кодекс об административных правонарушениях РФ понимает унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Указанное является административно наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена ст. 5.61 КоАП РФ.
Административные дела об оскорблениях возбуждаются исключительно прокурором, а рассматриваются в мировом суде.
По действующему законодательству, под унижением чести и достоинства следует понимать отрицательную оценку личности в обобщенном виде, направленную на дискредитацию, подрыв авторитета человека, как в глазах окружающих, так и в своих собственных. Отрицательная оценка личности должна быть выражена исключительно в неприличной, то есть в нецензурной, открыто циничной, противоречащей общечеловеческим требованиям морали и принятой манере общения между людьми, форме, что является необходимым условием для данного состава административного правонарушения.
Оскорбление может быть выражено устно — в виде ругательств, нецензурной брани, или письменно в виде адресованных гражданину сообщений или писем неприличного содержания. Кроме того, оскорбление может выражаться в физических действиях, например, плевок или пощечина. Также законом предусмотрена ответственность за оскорбления, высказанные в соцсетях и публикациях в СМИ.
Более строгое наказание за оскорбление предусмотрено лицу, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей).
Как гласит статья 5.61 КоАП РФ, «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» влечет наложение административного штрафа на граждан — от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
Штрафы за оскорбление личности в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении или СМИ более суровы. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.