В пермской прокуратуре рассказали, что грозит любителям хейта в соцсетях

Известно, что в марте 2023 года местная жительница опубликовала в местном канале «ВКонтакте» комментарий к посту о смерти мужчины в Чайковской ЦГБ. Она написала, что к ней на вызов во время родов приехали нетрезвые медики, а чтобы вызвать бригаду, нужно было тысячу раз набрать номер «003». Пост был написан в выражениях, унижающей честь и достоинство оказавшей медпомощь женщине, в сообщении была и нецензурная брань.