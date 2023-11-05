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Posted 5 ноября, 14:04

Published 5 ноября, 14:04

Modified 5 ноября, 14:08

Updated 5 ноября, 14:08

Жительница Березников в суде получила 100 тысяч рублей за прыжки на иномарке

Жительница Березников в суде получила 100 тысяч рублей за прыжки на иномарке

5 ноября 2023, 14:04
Фото: 1MI
Мужчина весной от переизбытка чувств и алкоголя устроил танцы на капоте автомобиля SKODA KODIAQ.

Жительница Березников в суде взыскала со своего соседа 100 тыс. рублей за ремонт кузова своей иномарки. В обоснование исковых требований женщина указала, что является собственником автомобиля марки SKODA KODIAQ.

Весной 2023 года днем ее сосед в состоянии опьянения прыгал по припаркованному во дворе автомобилю. Своими спортивными упражнениями мужчина причинил женщине ущерб — после них остались повреждения на капоте и крыше кроссовера.

Женщина обращалась с заявлением на действия соседа в правоохранительные органы, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. После чего она попросила в гражданском порядке взыскать с ответчика в свою пользу материальный ущерб более 100 тыс. рублей, а также взыскать с танцора на капоте судебные расходы.

Суд пришел к выводу о том, что между действиями танцами на крыше автомобиля и повреждениями на автомобиле SKODA KODIAQ, имеется прямая причинно–следственная связь. Это подтвердила и проведенная экспертиза. Исковые требования гражданки о возмещении материального ущерба судом были удовлетворены.

Заочное решение в законную силу не вступило.

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