Жительница Березников в суде получила 100 тысяч рублей за прыжки на иномарке

Posted 5 ноября, 14:04
Published 5 ноября, 14:04
Modified 5 ноября, 14:08
Updated 5 ноября, 14:08
Жительница Березников в суде взыскала со своего соседа 100 тыс. рублей за ремонт кузова своей иномарки. В обоснование исковых требований женщина указала, что является собственником автомобиля марки SKODA KODIAQ.
Весной 2023 года днем ее сосед в состоянии опьянения прыгал по припаркованному во дворе автомобилю. Своими спортивными упражнениями мужчина причинил женщине ущерб — после них остались повреждения на капоте и крыше кроссовера.
Женщина обращалась с заявлением на действия соседа в правоохранительные органы, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. После чего она попросила в гражданском порядке взыскать с ответчика в свою пользу материальный ущерб более 100 тыс. рублей, а также взыскать с танцора на капоте судебные расходы.
Суд пришел к выводу о том, что между действиями танцами на крыше автомобиля и повреждениями на автомобиле SKODA KODIAQ, имеется прямая причинно–следственная связь. Это подтвердила и проведенная экспертиза. Исковые требования гражданки о возмещении материального ущерба судом были удовлетворены.
Заочное решение в законную силу не вступило.