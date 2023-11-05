Жительница Березников в суде получила 100 тысяч рублей за прыжки на иномарке

Женщина обращалась с заявлением на действия соседа в правоохранительные органы, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. После чего она попросила в гражданском порядке взыскать с ответчика в свою пользу материальный ущерб более 100 тыс. рублей, а также взыскать с танцора на капоте судебные расходы.