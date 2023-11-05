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Posted 5 ноября, 05:40

Published 5 ноября, 05:40

Modified 5 ноября, 05:42

Updated 5 ноября, 05:42

Жительница Соликамска сообщила полиции о готовящемся теракте

Жительница Соликамска сообщила полиции о готовящемся теракте

5 ноября 2023, 05:40
Фото: 1MI
Оказалось, что гражданка решила развлечься во время распития спиртных напитков.

В Соликамске будут судить местную жительницу, сообщившую в полицию во время пьяного застолья о готовящемся теракте. Когда на место выехали экстренные службы, выяснилось, что жилой дом не заминирован, а сообщение граждански — ложное. В Отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ. За данное преступление предполагается наказание до трех лет ограничения свободы либо принудительных работ.

Следствие установило, что сообщение о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, было совершено исключительно из хулиганских побуждений.

В ходе предварительного следствия установлено, что гражданка, находясь в алкогольном опьянении, позвонила в Отдел МВД России и сообщила о готовящемся взрыве в квартире, расположенной в многоквартирном жилом доме в Соликамске.

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