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Posted 6 ноября, 08:26

Published 6 ноября, 08:26

Modified 6 ноября, 08:48

Updated 6 ноября, 08:48

Чиновник из команды бывшего губернатора Пермского края трудоустроился в Москве

Чиновник из команды бывшего губернатора Пермского края трудоустроился в Москве

6 ноября 2023, 08:26
Фото: Минэк РФ
Бывший генеральный директор регионального оператора по вывозу мусора (твердых коммунальных отходов, ТКО) лишился приставки «и. о.» в министерстве экономического развития РФ.

Бывший руководитель регионального оператора по обращению с ТКО в Пермском крае — «Теплоэнерго» Алик Башаев, временно исполнявший обязанности директора департамента цифровой трансформации Министерства экономического развития РФ, избавился от приставки «и. о.». Об этом сообщает Коммерсантъ-Прикамье со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ведомства. Назначение состоялось 4 октября.
Алик Башаев руководил ПКГУП «Теплоэнерго» с октября 2018-го по февраль 2020 года. После назначения бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова главой Минэкономразвития РФ в 2020 году Башаев покинул регион и начал работать в федеральном министерстве.

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