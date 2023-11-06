Чиновник из команды бывшего губернатора Пермского края трудоустроился в Москве

Бывший руководитель регионального оператора по обращению с ТКО в Пермском крае — «Теплоэнерго» Алик Башаев, временно исполнявший обязанности директора департамента цифровой трансформации Министерства экономического развития РФ, избавился от приставки «и. о.». Об этом сообщает Коммерсантъ-Прикамье со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ведомства. Назначение состоялось 4 октября.

Алик Башаев руководил ПКГУП «Теплоэнерго» с октября 2018-го по февраль 2020 года. После назначения бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова главой Минэкономразвития РФ в 2020 году Башаев покинул регион и начал работать в федеральном министерстве.