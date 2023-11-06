Директор Коми-Пермяцкого театра получил премию «Гордость нации»

Posted 6 ноября, 07:03
Published 6 ноября, 07:03
Modified 6 ноября, 07:12
Updated 6 ноября, 07:12
На сцене Малого театра Москвы состоялась церемония вручения Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации».
Лауреатом II степени в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков» стал директор Коми-Пермяцкого театра, заслуженный работник культуры РФ Анатолий Четин.
Организатором премии выступает Ассамблея народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Премия направлена на активизацию деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, развитие добровольческого движения, мотивацию личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укрепление межнационального согласия и единства российской нации.