Директор Коми-Пермяцкого театра получил премию «Гордость нации»

Организатором премии выступает Ассамблея народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Премия направлена на активизацию деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, развитие добровольческого движения, мотивацию личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укрепление межнационального согласия и единства российской нации.