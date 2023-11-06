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Posted 6 ноября, 07:03

Published 6 ноября, 07:03

Modified 6 ноября, 07:12

Updated 6 ноября, 07:12

Директор Коми-Пермяцкого театра получил премию «Гордость нации»

Директор Коми-Пермяцкого театра получил премию «Гордость нации»

6 ноября 2023, 07:03
Фото: properm.ru
В Москве состоялась церемония вручения Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Одним из лауреатов стал директор Коми-Пермяцкого театра Анатолий Четин.

На сцене Малого театра Москвы состоялась церемония вручения Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации».

Лауреатом II степени в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков» стал директор Коми-Пермяцкого театра, заслуженный работник культуры РФ Анатолий Четин.

Организатором премии выступает Ассамблея народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Премия направлена на активизацию деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, развитие добровольческого движения, мотивацию личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укрепление межнационального согласия и единства российской нации.

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