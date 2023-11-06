Крупная коммунальная авария в Краснокамске: нет воды и канализации

Во время ремонтных работ произошел обвал грунта. По данным местного водоканала, неделя как минимум понадобится для завершения всех ремонтных работ. В первую очередь будут решать вопрос с канализацией.

По словам Игоря Быкариза и директора местного водоканала, жителям надо с пониманием отнестись в ситуации, сетями много лет никто не занимался, на одном из участков 30 метров трубы «сгнили». «Предстоит большая серьезная работа», — говорит Игорь Быкариз.

В краснокамской городской администрации сообщили, что на время отключения воды составлен график работы дежурных групп в детских садах, а школы переводятся на дистанционное обучение.