Крупная коммунальная авария в Краснокамске: нет воды и канализации

Posted 6 ноября, 11:16
Published 6 ноября, 11:16
Modified 7 ноября, 04:02
Updated 7 ноября, 04:02
Половина Краснокамска осталась без воды и канализации, причина — коммунальная авария на улице Шоссейной.
«Авария большая, службы работают, но в ходе ремонта возможны отключения воды по микрорайонам», — сообщил глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз.
Во время ремонтных работ произошел обвал грунта. По данным местного водоканала, неделя как минимум понадобится для завершения всех ремонтных работ. В первую очередь будут решать вопрос с канализацией.
По словам Игоря Быкариза и директора местного водоканала, жителям надо с пониманием отнестись в ситуации, сетями много лет никто не занимался, на одном из участков 30 метров трубы «сгнили». «Предстоит большая серьезная работа», — говорит Игорь Быкариз.
В краснокамской городской администрации сообщили, что на время отключения воды составлен график работы дежурных групп в детских садах, а школы переводятся на дистанционное обучение.