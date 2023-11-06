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Posted 6 ноября, 11:16

Published 6 ноября, 11:16

Modified 7 ноября, 04:02

Updated 7 ноября, 04:02

Крупная коммунальная авария в Краснокамске: нет воды и канализации

Крупная коммунальная авария в Краснокамске: нет воды и канализации

6 ноября 2023, 11:16
Фото: скрин-шот из видео со страницы Игоря Быкариза
В городе Краснокамске Пермского края крупнейшая коммунальная авария за последнее время. Ведутся ремонтные работы.

Половина Краснокамска осталась без воды и канализации, причина — коммунальная авария на улице Шоссейной.

«Авария большая, службы работают, но в ходе ремонта возможны отключения воды по микрорайонам», — сообщил глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз.

Во время ремонтных работ произошел обвал грунта. По данным местного водоканала, неделя как минимум понадобится для завершения всех ремонтных работ. В первую очередь будут решать вопрос с канализацией.
По словам Игоря Быкариза и директора местного водоканала, жителям надо с пониманием отнестись в ситуации, сетями много лет никто не занимался, на одном из участков 30 метров трубы «сгнили». «Предстоит большая серьезная работа», — говорит Игорь Быкариз.
В краснокамской городской администрации сообщили, что на время отключения воды составлен график работы дежурных групп в детских садах, а школы переводятся на дистанционное обучение.

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