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Posted 6 ноября, 06:41

Published 6 ноября, 06:41

Modified 6 ноября, 06:52

Updated 6 ноября, 06:52

На дорогах Перми и ближайших округов появились 334 детектора движения с видеокамерами

На дорогах Перми и ближайших округов появились 334 детектора движения с видеокамерами

6 ноября 2023, 06:41
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
На территории Пермской городской агломерации, включающей четыре территории: Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский округа, завершилась установка дополнительных дорожных датчиков.

До конца 2023 года детекторы будут подключены к Единой платформе управления транспортной системы (ЕПУТС). Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По словам директора ГКУ «ЦБДД Пермского края» Александра Власова, система детекторов отслеживает транспорт в потоке и анализирует параметры трафика. «Мониторинг позволяет подсчитать загруженность дорог по часам, полосам и направлениям движения. Полученные при этом результаты будут использоваться для корректировки схем организации дорожного движения, улучшения транспортной обстановки, а также планирования дальнейшего развития улично-дорожной сети региона», — подчеркнул Александр Власов.

ООО «Технологии безопасности дорожного движения», входящее в ГК «Урбантех», установило 152 детектора транспорта «Азимут ДТ-01» и «Азимут-ДТ-05» для мониторинга транспортных потоков. Оборудование оснащено видеокамерой, которая фиксирует все транспортные средства, проезжающие зону контроля, и распознает до шести типов транспортных средств, модель, марку, цвет автомобиля, координаты и время, государственный регистрационный знак, а также проверяет распознанные госномера по подключенным базам данных. Установка детекторов транспорта позволит снизить количество аварийно-опасных участков на дорогах Пермского края, повлиять на загруженность улично-дорожной сети и способствовать в обнаружении автомобилей, находящихся в розыске.

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