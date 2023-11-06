На дорогах Перми и ближайших округов появились 334 детектора движения с видеокамерами

До конца 2023 года детекторы будут подключены к Единой платформе управления транспортной системы (ЕПУТС). Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По словам директора ГКУ «ЦБДД Пермского края» Александра Власова, система детекторов отслеживает транспорт в потоке и анализирует параметры трафика. «Мониторинг позволяет подсчитать загруженность дорог по часам, полосам и направлениям движения. Полученные при этом результаты будут использоваться для корректировки схем организации дорожного движения, улучшения транспортной обстановки, а также планирования дальнейшего развития улично-дорожной сети региона», — подчеркнул Александр Власов.



ООО «Технологии безопасности дорожного движения», входящее в ГК «Урбантех», установило 152 детектора транспорта «Азимут ДТ-01» и «Азимут-ДТ-05» для мониторинга транспортных потоков. Оборудование оснащено видеокамерой, которая фиксирует все транспортные средства, проезжающие зону контроля, и распознает до шести типов транспортных средств, модель, марку, цвет автомобиля, координаты и время, государственный регистрационный знак, а также проверяет распознанные госномера по подключенным базам данных. Установка детекторов транспорта позволит снизить количество аварийно-опасных участков на дорогах Пермского края, повлиять на загруженность улично-дорожной сети и способствовать в обнаружении автомобилей, находящихся в розыске.