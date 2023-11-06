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Posted 6 ноября, 07:57

Published 6 ноября, 07:57

Modified 6 ноября, 08:10

Updated 6 ноября, 08:10

На пожаре в Пермском крае погиб человек

На пожаре в Пермском крае погиб человек

6 ноября 2023, 07:57
Фото: пресс-служба МЧС по Пермскому краю
Большинство пожаров 5 ноября 2023 года произошли из-за неосторожного обращения с огнем. С наступлением холодов граждане начинают активно топить печи и использовать обогреватели, порой кустарного самодельного изготовления. Они и представляют наибольшую угрозу.

За 5 ноября 2023 года на территории Пермского края ликвидировано 7 пожаров, из них: 4 пожара на территории города Перми, по 1 пожару на территориях Кунгурского, Добрянского городских округов и Пермского муниципального округа. Основной причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем.

На пожарах травмированных нет, к сожалению обнаружен погибший — на пожаре в Пермском муниципальном округе.

МЧС России напоминает, что при эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; перекаливать печи; устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.

В случае применения электронагревательных приборов (обогревателей, тепловых пушек) необходимо использовать только приборы заводского изготовления.

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