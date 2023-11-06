На пожаре в Пермском крае погиб человек

Posted 6 ноября, 07:57
Published 6 ноября, 07:57
Modified 6 ноября, 08:10
Updated 6 ноября, 08:10
За 5 ноября 2023 года на территории Пермского края ликвидировано 7 пожаров, из них: 4 пожара на территории города Перми, по 1 пожару на территориях Кунгурского, Добрянского городских округов и Пермского муниципального округа. Основной причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем.
На пожарах травмированных нет, к сожалению обнаружен погибший — на пожаре в Пермском муниципальном округе.
МЧС России напоминает, что при эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; перекаливать печи; устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.
В случае применения электронагревательных приборов (обогревателей, тепловых пушек) необходимо использовать только приборы заводского изготовления.