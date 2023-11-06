На пожаре в Пермском крае погиб человек

МЧС России напоминает, что при эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; перекаливать печи; устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.