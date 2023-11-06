Огромный схрон с наркотиками устроил пермяк в лесу в Тюменской области

Сотрудники ГИБДД Исетского района Тюменской области наткнулись на большой склад наркоты в лесу на 137-м км трассы Курган — Тюмень. В пяти тайниках, расположенных рядом друг с другом, были найдены приготовленные к сбыту 32 свёртка с мефедроном массой полкилограмма каждый.

Хозяина схрона быстро установили. Им оказался 33-летний Вадим Г. — главный специалист банка одного из пермских банков, он прописан и живёт в Перми. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Банковскому работнику грозит до 20 лет колонии.