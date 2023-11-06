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Posted 6 ноября, 12:44

Published 6 ноября, 12:44

Modified 6 ноября, 13:00

Updated 6 ноября, 13:00

Огромный схрон с наркотиками устроил пермяк в лесу в Тюменской области

Огромный схрон с наркотиками устроил пермяк в лесу в Тюменской области

6 ноября 2023, 12:44
Фото: 1MI
16 кг мефедрона нашли в лесу в Тюменской области. Оказалось, сотрудник банка из Перми хранил такую партию там.

Сотрудники ГИБДД Исетского района Тюменской области наткнулись на большой склад наркоты в лесу на 137-м км трассы Курган — Тюмень. В пяти тайниках, расположенных рядом друг с другом, были найдены приготовленные к сбыту 32 свёртка с мефедроном массой полкилограмма каждый.
Хозяина схрона быстро установили. Им оказался 33-летний Вадим Г. — главный специалист банка одного из пермских банков, он прописан и живёт в Перми. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Банковскому работнику грозит до 20 лет колонии.

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