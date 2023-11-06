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Posted 6 ноября, 13:09

Published 6 ноября, 13:09

Modified 6 ноября, 13:09

Updated 6 ноября, 13:09

Певица Ирина Дубцова выступила в рамках выставки-форума «Россия» 6 ноября

Певица Ирина Дубцова выступила в рамках выставки-форума «Россия» 6 ноября

6 ноября 2023, 13:09
Фото: 1MI
6 ноября на главной сцене международной выставки-форума «Россия», проходящей на ВДНХ, перед зрителями выступила поэт и певица Ирина Дубцова. Вместе с популярной исполнительницей на сцену вышли кавер-группа Crazy Beats и DJ Tonixx.

Зрители собрались на площадке за павильоном № 1 ВДНХ. В роли организаторов концерта выступила команда павильона Банка России «Умные финансы». Об этом сообщает 56orb.ru

Напомним: Ирина Дубцова — певица, поэт и композитор, победительница известного телепроекта «Фабрика звёзд». На концерте она исполнила свои лучшие хиты: «Не целуешь», «Под дождём», «Люби меня долго», «О нём».

«Одна из самых талантливых исполнительниц на российской эстраде. Её концерт — это всегда потрясающая энергетика с живым звуком!» — так говорят о Дубцовой организаторы мероприятия. Гостям концерта постарались обеспечить массу позитива, который останется с ними надолго.

Международная выставка-форум «Россия» собрала в одном пространстве все самые актуальные достижения страны. На весь период проведения выставки организаторами запланированы разнообразные культурно-развлекательные мероприятия, составлена насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителей ожидает знакомство со стендами 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. В выставке предусмотрено участие представителей органов федеральной власти, крупных корпораций и общественных объединений.

Выставка «Россия» будет проходить до 12 апреля 2024 года. Доступ к экспозиции бесплатный. Для участия в некоторых мероприятиях необходима предварительная регистрация. Ежедневно для посетителей выставки организуют бесплатные экскурсии. Пройти регистрацию для участия в экскурсиях можно на сайте в разделе «Афиша».

#Общество
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