Певица Ирина Дубцова выступила в рамках выставки-форума «Россия» 6 ноября

Выставка «Россия» будет проходить до 12 апреля 2024 года. Доступ к экспозиции бесплатный. Для участия в некоторых мероприятиях необходима предварительная регистрация. Ежедневно для посетителей выставки организуют бесплатные экскурсии. Пройти регистрацию для участия в экскурсиях можно на сайте в разделе «Афиша».