РЖД: детская железная дорога появится в Перми не раньше 2027 года

Posted 6 ноября, 13:55
Published 6 ноября, 13:55
Modified 7 ноября, 07:50
Updated 7 ноября, 07:50
Срок реализации проекта строительства детской железной дороги в Перми продлили на два года. Сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». С корректировкой параметров к властям Пермского края обратился Свердловский филиал ОАО «РЖД». Срок окончания строительства ДЖД — 2027 год, объем инвестиций в проект увеличится на 766 млн рублей и составит почти 1,7 млрд рублей.
Проектом Детской железной дороги предусмотрено строительство узкоколейной экскурсионной железной дороги и учебно-экспозиционного центра с музеем и уникальным круговым депо — по подобию круговых депо железных дорог XIX века.
Детскую дорогу планируется расположить вдоль реки Камы, ее длина составит около 4 км. Однопутный участок с шириной колеи 750 мм будет проложен от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». Для организации движения будет задействован как современный, так и раритетный подвижной состав: три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов.
На первом этапе обучаться на ДЖД смогут 950 детей, в том числе 250 — по системе «Кванториум».