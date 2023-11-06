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Posted 6 ноября, 13:55

Published 6 ноября, 13:55

Modified 7 ноября, 07:50

Updated 7 ноября, 07:50

В Перми перенесли сроки строительства детской железной дороги — на 2027 год

РЖД: детская железная дорога появится в Перми не раньше 2027 года

6 ноября 2023, 13:55
Фото: properm.ru

В Перми перенесли сроки строительства детской железной дороги — на 2027 год

Срок окончания строительства детской железной дороги переносится с 2025 на 2027 год.
Сюжет
Ржд

Срок реализации проекта строительства детской железной дороги в Перми продлили на два года. Сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». С корректировкой параметров к властям Пермского края обратился Свердловский филиал ОАО «РЖД». Срок окончания строительства ДЖД — 2027 год, объем инвестиций в проект увеличится на 766 млн рублей и составит почти 1,7 млрд рублей.

Проектом Детской железной дороги предусмотрено строительство узкоколейной экскурсионной железной дороги и учебно-экспозиционного центра с музеем и уникальным круговым депо — по подобию круговых депо железных дорог XIX века.

Детскую дорогу планируется расположить вдоль реки Камы, ее длина составит около 4 км. Однопутный участок с шириной колеи 750 мм будет проложен от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». Для организации движения будет задействован как современный, так и раритетный подвижной состав: три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов.

На первом этапе обучаться на ДЖД смогут 950 детей, в том числе 250 — по системе «Кванториум».

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