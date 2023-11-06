Санаторий «Орленок» в Усть-Качке будет капитально отремонтирован за 73 млн рублей

Санаторий на 160 мест расположен в лесопарковой зоне недалеко от курорта «Усть-Качка». В нем проходят лечение дети с заболеваниями сердца, ЖКТ, кожи, эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата. По направлению от лечащего врача муниципальной поликлиники.