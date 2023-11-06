Санаторий «Орленок» в Усть-Качке будет капитально отремонтирован за 73 млн рублей

Posted 6 ноября, 08:14
Published 6 ноября, 08:14
Modified 6 ноября, 08:24
Updated 6 ноября, 08:24
Капитальный ремонт здания детского санатория «Орленок» в Усть-Качке за 73 млн рублей должен быть завершен до конца лета 2024 года. Об этом сообщает «Новый компаньон».
Во время проведения ремонта санаторий продолжит работать. Подрядчику необходимо будет заменить кровлю, инженерные сети, лестницы и двери, провести монтаж пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения и другие работы.
Санаторий на 160 мест расположен в лесопарковой зоне недалеко от курорта «Усть-Качка». В нем проходят лечение дети с заболеваниями сердца, ЖКТ, кожи, эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата. По направлению от лечащего врача муниципальной поликлиники.