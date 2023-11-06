Сотрудники ГИБДД получили право следить за ремонтом дорог

Ранее рейды ГИБДД проводились только в отношении организаций, отвечающих за эксплуатацию транспортных средств (грузоперевозчиков, автопредприятий и таксопарков). Благодаря изменениям в «Положение о федеральном государственном контроле в области безопасности движения» сотрудники ГИБДД смогут штрафовать организации, которые ремонтируют дороги.

В случае выявления нарушений организации будут привлекаться сотрудниками ГИБДД к ответственности за «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Штраф — до 500 тыс. рублей. Также автоинспекторы теперь могут выписать предписание устранить нарушения.