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Posted 6 ноября, 12:16

Published 6 ноября, 12:16

Modified 6 ноября, 12:38

Updated 6 ноября, 12:38

Сотрудники ГИБДД получили право следить за ремонтом дорог

Сотрудники ГИБДД получили право следить за ремонтом дорог

6 ноября 2023, 12:16
Фото: Midjourney
Сотрудники Госавтоинспекции получили право проводить постоянные рейды по контролю за состоянием дорог, а также установкой дорожных знаков, светофоров и надлежащим состоянием инфраструктуры и привлекать к ответственности за выявленные нарушения, сообщает Объясняем.рф.

Ранее рейды ГИБДД проводились только в отношении организаций, отвечающих за эксплуатацию транспортных средств (грузоперевозчиков, автопредприятий и таксопарков). Благодаря изменениям в «Положение о федеральном государственном контроле в области безопасности движения» сотрудники ГИБДД смогут штрафовать организации, которые ремонтируют дороги.
В случае выявления нарушений организации будут привлекаться сотрудниками ГИБДД к ответственности за «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Штраф — до 500 тыс. рублей. Также автоинспекторы теперь могут выписать предписание устранить нарушения.

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