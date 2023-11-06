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Posted 6 ноября, 04:33

Published 6 ноября, 04:33

Modified 6 ноября, 05:03

Updated 6 ноября, 05:03

Транспортные полицейские задержали похитительницу кроссовок

Транспортные полицейские задержали похитительницу кроссовок

6 ноября 2023, 04:33
Транспортные полицейские Перми задержали местную жительницу за кражу кроссовок у пассажира поезда.

К сотрудникам Пермского линейного отдела МВД России на транспорте обратилась проводница одного из вагонов. Она сообщила, что у пассажира-мужчины пропали кроссовки. Перед тем как лечь спать гражданин поставил кроссовки возле спального места, но, проснувшись, кроссовки не обнаружил. Сам пострадавший рассказал, что приобрел кроссовки за 3,5 тысячи рублей в понедельник, в городе Ачинске. На поезде
«Москва-Владивосток» он направлялся из Ачинска в Москву по работе. Полицейские установили, что это соседка мужчины по вагону, она ехала с дочкой, вышла в Перми.
39-летняя пермячка пояснила, что кричала на весь вагон, пытаясь узнать, чьи это кроссовки. Когда никто не откликнулся, забрала себе. Владелец кроссовок в этот момент спал.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сотрудники транспортной полиции напоминают, что во избежание подобных инцидентов, не следует оставлять без присмотра свои вещи и брать чужие.

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#Кража#Поезд#Транспортная полиция
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