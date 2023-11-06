В «Артеке» состоялось награждение призеров конкурса «Большая перемена»

Он добавил, что в четвёртом сезоне конкурса изменения коснулись системы распределения баллов, и важную роль при выставлении оценок получила командная работа. В своем обращении к призерам «Большой перемены» Сергей Кириенко особо отметил для участников крайнюю важность завершения конкурса не только с дипломами и призами, но и в компании новых единомышленников. Ведь, по словам Кириенко, самые важные проблемы надо решать всем вместе. Наиболее эффективным решением любого вопроса будет решение команды, и роль людей во всех ситуациях наиболее важна, подытожил Кириенко.