properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 08:44

Published 6 ноября, 08:44

Modified 6 ноября, 08:44

Updated 6 ноября, 08:44

В «Артеке» состоялось награждение призеров конкурса «Большая перемена»

В «Артеке» состоялось награждение призеров конкурса «Большая перемена»

6 ноября 2023, 08:44
Фото: Росмолодежь
В международном детском центре «Артек» прозвучали имена лучших участников всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8 — 10-х классов. В церемонии награждения победителей и призеров участвовал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Конкурс «Большая перемена» был задуман в качестве флагманского проекта «Движения Первых». В роли соорганизатора выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс стал частью линейки президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при содействии Минпросвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом пишет 56orb.ru.

Для победителей и призеров «Большой перемены» среди старшеклассников организаторы подготовили множество приятных призов: от денежных сумм в размере до миллиона рублей на образование до начисления добавочных баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы и авторских туров по России от проекта «Больше, чем путешествие». Педагоги-наставники, которые занимались подготовкой победителей и призёров конкурса, тоже получат награды.

«С каждым годом в „Большой перемене“ принимают участие все больше и больше ребят. К конкурсу присоединились уже более пяти миллионов участников», — отметил Сергей Кириенко.

Он добавил, что в четвёртом сезоне конкурса изменения коснулись системы распределения баллов, и важную роль при выставлении оценок получила командная работа. В своем обращении к призерам «Большой перемены» Сергей Кириенко особо отметил для участников крайнюю важность завершения конкурса не только с дипломами и призами, но и в компании новых единомышленников. Ведь, по словам Кириенко, самые важные проблемы надо решать всем вместе. Наиболее эффективным решением любого вопроса будет решение команды, и роль людей во всех ситуациях наиболее важна, подытожил Кириенко.

Также первый замруководителя АП РФ рассказал о выставке-форуме «Россия», открывшейся на ВДНХ в День народного единства. На площадках этой выставки для ознакомления представили самые примечательные достижения всех субъектов РФ и всех отраслей, в частности разработки и проекты, созданные для детей и молодёжи.

«Россия сегодня — страна ваших возможностей. От того, насколько смело вы будете мечтать, сколько усилий вы приложите для достижения своей мечты, зависит не только ваш успех, но и успех всей нашей большой страны!» — заявил Сергей Кириенко.

#Общество
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25