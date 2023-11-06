В Перми мужчина выпал из окна 5 этажа, убегая от полиции

Об этом пишет телеграм-канал Mash Ural. Мужчина слишком громко слушал музыку ночью. Соседка обратилась за помощью в полицию. Мужчина не хотел встречи с полицейскими и выпрыгнул в окно с пятого этажа. При этом он был трезв. Соседка после инцидента вызвала, кроме полиции, скорую помощь. Мужчина получил ушиб позвоночной области и ЗЧМТ, сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.