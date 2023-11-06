properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 10:33

Published 6 ноября, 10:33

Modified 6 ноября, 10:51

Updated 6 ноября, 10:51

В Перми мужчина выпал из окна 5 этажа, убегая от полиции

В Перми мужчина выпал из окна 5 этажа, убегая от полиции

6 ноября 2023, 10:33
Фото: 1MI
Пермяк выпал из окна коммунальной квартиры, упал с 14-метровой высоты. Причина — испугался полицейских, которых вызвали соседи.

Об этом пишет телеграм-канал Mash Ural. Мужчина слишком громко слушал музыку ночью. Соседка обратилась за помощью в полицию. Мужчина не хотел встречи с полицейскими и выпрыгнул в окно с пятого этажа. При этом он был трезв. Соседка после инцидента вызвала, кроме полиции, скорую помощь. Мужчина получил ушиб позвоночной области и ЗЧМТ, сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

#Происшествие#Выпал из окна#Полиция#Скорая помощь#Конфликт#Скорая в перми#Скорая#Полиция перми#Пермская скорая помошь#Пермская полиция#Чп происшествие пермь
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25