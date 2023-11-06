properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 08:58

Published 6 ноября, 08:58

Modified 6 ноября, 09:17

Updated 6 ноября, 09:17

В Перми накренилась многоэтажка на Ким, 14. Соседи опасаются ее обрушения

В Перми накренилась многоэтажка на Ким, 14. Соседи опасаются ее обрушения

6 ноября 2023, 08:58
В Перми накренился 16-этажный долгострой. Продажи квартир в новостройке на КИМ, 14 начались еще в 2007 году, а сам дом обещали сдать к 2014 году. В 2019 году долгострой был внесен в реестр проблемных объектов.

По итогам обследования было установлено, что здание имеет крен предельно допустимых значений. Об этом пишет 59.ru со ссылкой на Минстрой Пермского края. На долгострой начали жаловаться жители микрорайона Рабочий поселок. Они боятся, что дом может упасть на них.

Летом 2022 года Наблюдательным советом Фонда принято решение о восстановлении прав граждан путем завершения строительства в соответствии с 218-ФЗ. Главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев в 2022 году обратил внимание на 4 объекта в Перми, в том числе на Ким, 14.

Константин Тимофеев: — Наибольшее беспокойство вызывают четыре долгостроя, пострадавшими по которым признаны 611 участников долевого строительства. Меньше полутора лет осталось на то, чтобы решить эту проблему и восстановить граждан в правах. Между тем, по этим объектам до сих пор не завершились проектно-изыскательные работы. Региону необходимо как можно скорее рассмотреть каждый объект и принять меры: если есть риск срыва сроков, нужно незамедлительно сообщить нам об этом либо представить помесячный график работ.

В августе 2022 года в связи с невозможностью завершения строительства Региональным фондом подано в суд заявление об отмене определения о передаче Региональному фонду ПК прав застройщика. В ноябре 2022 года арбитражным судом Пермского края принято решение о возврате объекта в конкурсную массу. У регионального фонда защиты прав дольщиков появилась возможность выплаты гражданам-участникам строительства денежной компенсации.

Выяснить причину крена поможет только годовой мониторинг здания и грунтов. По его результатам можно будет составить план по устранению проблемы.

Читайте также:
Зачем Перми архитекторы, если строить негде? Большое интервью с Александром СушковымВ Пермском крае объем жилищного строительства сократился на 4,7%«Мне очень обидно!» У пермячки захватили часть огорода под многоэтажный дом
#Обманутые дольщики#Строительство#Ким#Дольщики#Долгострой#Жилищное строительство#Обрушение дома#Строительство жилья
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25