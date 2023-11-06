В Перми накренилась многоэтажка на Ким, 14. Соседи опасаются ее обрушения

В Перми накренился 16-этажный долгострой. Продажи квартир в новостройке на КИМ, 14 начались еще в 2007 году, а сам дом обещали сдать к 2014 году. В 2019 году долгострой был внесен в реестр проблемных объектов.

Сюжет Обманутые дольщики