В Перми накренилась многоэтажка на Ким, 14. Соседи опасаются ее обрушения

Posted 6 ноября, 08:58
Published 6 ноября, 08:58
Modified 6 ноября, 09:17
Updated 6 ноября, 09:17
По итогам обследования было установлено, что здание имеет крен предельно допустимых значений. Об этом пишет 59.ru со ссылкой на Минстрой Пермского края. На долгострой начали жаловаться жители микрорайона Рабочий поселок. Они боятся, что дом может упасть на них.
Летом 2022 года Наблюдательным советом Фонда принято решение о восстановлении прав граждан путем завершения строительства в соответствии с 218-ФЗ. Главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев в 2022 году обратил внимание на 4 объекта в Перми, в том числе на Ким, 14.
Константин Тимофеев: — Наибольшее беспокойство вызывают четыре долгостроя, пострадавшими по которым признаны 611 участников долевого строительства. Меньше полутора лет осталось на то, чтобы решить эту проблему и восстановить граждан в правах. Между тем, по этим объектам до сих пор не завершились проектно-изыскательные работы. Региону необходимо как можно скорее рассмотреть каждый объект и принять меры: если есть риск срыва сроков, нужно незамедлительно сообщить нам об этом либо представить помесячный график работ.
В августе 2022 года в связи с невозможностью завершения строительства Региональным фондом подано в суд заявление об отмене определения о передаче Региональному фонду ПК прав застройщика. В ноябре 2022 года арбитражным судом Пермского края принято решение о возврате объекта в конкурсную массу. У регионального фонда защиты прав дольщиков появилась возможность выплаты гражданам-участникам строительства денежной компенсации.
Выяснить причину крена поможет только годовой мониторинг здания и грунтов. По его результатам можно будет составить план по устранению проблемы.