В Перми пожарные спасли из огня 5 человек

До приезда пожарных 5 жильцов (в том числе 1 ребёнок) самостоятельно эвакуировались на улицу. Еще пятерых спасли пожарные. Кирилл Логинов, начальник караула 2 ПСЧ 10 ПСО ГУ МЧС России по Пермскому краю, рассказал, что он с напарником обнаружили в сильно задымленной комнате на полу мужчину без сознания. Спасатели эвакуировали пострадавшего в безопасное место. Один из сотрудников МЧС побежал за готовить дыхательный комплект для ручной ИВЛ (искусственной вентиляции легких). А Кирилл стал спасать человека без сознания.