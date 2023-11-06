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Posted 6 ноября, 13:35

Published 6 ноября, 13:35

Modified 6 ноября, 13:37

Updated 6 ноября, 13:37

В Перми пожарные спасли из огня 5 человек

В Перми пожарные спасли из огня 5 человек

6 ноября 2023, 13:35
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю
Из-за неосторожного курения загорелся диван в квартире пятиэтажки. Хозяева, обнаружив возгорание старались потушить самостоятельно, а после неудачных попыток вызвали пожарных.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Космонавта Леонова в Перми поступило в 8 часов 21 минуту 4 ноября 2023 года. Время локализации пожара — 8 часов 28 минут. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

До приезда пожарных 5 жильцов (в том числе 1 ребёнок) самостоятельно эвакуировались на улицу. Еще пятерых спасли пожарные. Кирилл Логинов, начальник караула 2 ПСЧ 10 ПСО ГУ МЧС России по Пермскому краю, рассказал, что он с напарником обнаружили в сильно задымленной комнате на полу мужчину без сознания. Спасатели эвакуировали пострадавшего в безопасное место. Один из сотрудников МЧС побежал за готовить дыхательный комплект для ручной ИВЛ (искусственной вентиляции легких). А Кирилл стал спасать человека без сознания.

«Приступил к проведению сердечно-легочной реанимации. Вслух я считал количество надавливаний, а в голове были только одни мысли: „Лишь бы успеть! Лишь бы спасти!“ К счастью, не больше чем через минуту пострадавший пришел в себя и был передан врачам скорой медицинской помощи», — рассказал Кирилл Логинов.

В это время вторым звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств были выведены по лестничному маршу на свежий воздух четыре человека.

Кирилл Логинов, начальник караула 2 ПСЧ 10 ПСО ГУ МЧС России по Пермскому краю Кирилл Логинов, начальник караула 2 ПСЧ 10 ПСО ГУ МЧС России по Пермскому краю
Кирилл Логинов, начальник караула 2 ПСЧ 10 ПСО ГУ МЧС России по Пермскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю

На пожаре погибших нет, есть травмированные. Пожар на площади 4 квадратных метров ликвидировали 13 человек и 3 единицы техники.

Кирилл Логинов служит в МЧС уже больше 8 лет, его мама работает врачом больше 30 лет. Спасатель знает, что надо делать, какую помощь оказывать. И ему не раз приходилось применять теоретические знания на практике.

«Было несколько случаев с счастливым финалом, но в памяти навсегда останется трагичный случай, когда все понимали, что проводимая мной сердечно-легочная реанимация была уже бессмысленной, но я с надеждой продолжал реанимационные действия до приезда скорой помощи», — добавил Кирилл Логинов.

МЧС России напоминает: не ложитесь в постель с сигаретой; не бросайте непогашенные спички, окурки; место для курения оборудуйте пепельницей.

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