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Posted 6 ноября, 07:23

Published 6 ноября, 07:23

Modified 7 ноября, 06:33

Updated 7 ноября, 06:33

Кладбище в Перми планируют расширить под захоронения бойцов спецоперации

В Перми власти пытаются расширить кладбище под захоронения бойцов СВО, убирая киоски

6 ноября 2023, 07:23
Фото: properm.ru

Кладбище в Перми планируют расширить под захоронения бойцов спецоперации

Как сообщили пермским предпринимателям в администрации Перми, с владельцами нестационарных торговых объектов (НТО) на входе на Северное кладбище не будут продлены контракты.

Как сообщили предприниматели, владельцы НТО на въезде на Северное кладбище, их поставили перед фактом о выселении. «Начинается война малого бизнеса с властями», — прокомментировала одна из владелиц киосков.

Всего здесь организовано 66 мест под палатки и киоски с ритуальной атрибутикой, памятниками, цветами. Некоторые из предпринимателей ведут бизнес на этой территории не один десяток лет.

И. о. заместителя главы администрации Перми Яна Фурман ответила на запрос предпринимательского сообщества, что продлять с ними контракты не будут. Проведение аукционов на распределение земельных участков также не планируется.
А планируется расширение площади почетного квартала (захоронения бойцов, погибших в СВО на Украине) и организация колумбария.

МКУ «Пермблагоустройство» уже разработало проект колумбария и получил положительное заключение государственной экспертизы на проект. Вид разрешенного использования участка уже изменили, теперь он не предназначен для ведения торговли, так как при таком виде использования как «ритуальная деятельность» торговля запрещена.

Альтернативы предпринимателям не предложили. Владельцы НТО обратились с просьбой о защите их бизнеса к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павлу Новоселову.

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