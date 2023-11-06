В Перми власти пытаются расширить кладбище под захоронения бойцов СВО, убирая киоски

МКУ «Пермблагоустройство» уже разработало проект колумбария и получил положительное заключение государственной экспертизы на проект. Вид разрешенного использования участка уже изменили, теперь он не предназначен для ведения торговли, так как при таком виде использования как «ритуальная деятельность» торговля запрещена.



Альтернативы предпринимателям не предложили. Владельцы НТО обратились с просьбой о защите их бизнеса к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павлу Новоселову.